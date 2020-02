Zadnji trening pred derbijem z Avstrijci: Ne delite nas, smo ekipa

Slovenska reprezentanca je iz Sombotela, kjer je bila Madžarska v dramatični končnici boljša s 77:75, v Koper prispela že malo pred drugo uro zjutraj in že dodobra spoznala dvorano Bonifika, kjer bo v nedeljo proti Avstriji v igri zelo veliko. Tudi Avstrijci so sicer v prvem krogu kvalifikacij za EuroBasket doživeli poraz: v Gradcu jih je z 88:73 ugnala Ukrajina, tudi obračun s Slovenijo pa naj bi izpustil eden najnevarnejših v vrsti ekipe severnih sosedov, rojeni Jeseničan Rašid Mahalbašić .

'Normalna reakcija javnosti'

"Cenim to, da spoštujejo nekatere stvari, sigurno,"je naši Sanji Modrić v Kopru zaupal Trifunović. "Jaz vse igralce spoštujem, to oni vedo, zaradi tega tudi spoštujejo nazaj. Lepo, da so to rekli in še enkrat bom povedal: normalno je, to tudi igralcem vedno rečem: 'Fantje, vi samo dajte vse od sebe, odgovornost bom tako ali tako prevzel jaz, ne razmišljajte o teh zadevah!' Meni je normalno, da bo šla javnost prvo na trenerja. Kljub temu, da ne ve, kakšne pogoje ima trener, koliko časa dela ... A normalna reakcija je, da bo šla na trenerja."

Še enkrat se je ozrl na nesrečno gostovanje na Madžarskem, kjer so po njegovem mnenju zmago branilcem evropskega naslova odnesli padci zbranosti v določenih trenutkih tekme, ko bi lahko z višjo prednostjo dvoboj verjetno v svojo korist odločili že pred infarktno končnico.

Murić: Trener je vse naredil prav

"Mi smo si zelo, zelo, to moram poudariti, res tako močno želeli začeti kvalifikacije z zmago. Ker vemo, kako so potekale prejšnje kvalifikacije, tako da želja tukaj ni bila sporna," je nadaljeval Trifunović. "Ko smo pogledali tekmo nazaj, to pa se je videlo tudi med samo tekmo: igrali smo, kako naj rečem, v nekakšnih valovih. To pomeni, da smo vedno dobro odigrali in obrambno in napadalno ter prišli do določene prednosti: deset točk, osem točk, šest, osem ..."je še povedal nekdanji pomočnik Igorja Kokoškova.

"Nato pa malo, kako bi temu rekel ... Za 'minutko', kar je bilo za Madžare v domači dvorani dovolj, ne ravno zaspali, ampak se mogoče malce sprostili. Takoj so nas kaznovali in prišli na 'nula'. Mogoče, če bi tekma trajala minuto dlje, bi zmagali mi, in bi se zdaj drugače pogovarjali. Že jutri proti Avstrijcem iščemo svojo priložnost za popravek in nimamo česa skrivati ‒ v naši skupini štartamo na prvo mesto,"je še dodal.

Selektorju Trifunoviću je v bran stopil tudi kapetan Edo Murić: "Trener je vse naredil prav, igralci nismo oddelali svojega posla. Ne delite nas na trenerja in igralce. Mi smo ekipa, ko zmagujemo in ko smo poraženi."