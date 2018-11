Brezhibne Slovenke se iz Helsinkov vračajo z vozovnico za EuroBasket

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2019 zabeležila peto zmago in si tako že krog pred koncem zagotovila udeležbo v Srbiji 2019. Evropsko prvenstvo bo potekalo od 27. junija do 7. julija v Latviji ter Srbiji. Slovenija, ki bo šele drugič po 2017 udeleženka zaključnega turnirja najbo ljših šestnajstih reprezentanc Evrope, bo igra la v Srbiji. Želja Košarkarske zveze Slovenije je Niš, ena od predtekmovalnih skupin bo še v Zrenjaninu, zaključni boji pa bodo potekali v Beogradu.

Slovenija bo v zadnjem krogu v sredo, 21. novembra, gostovala v Franciji, zmaga ali poraz z manj kot šestimi točkami proti evropskim podprvakinjam in srebrnim z OI 2012 pa ji bi prinesla celo prvo mesto v skupini in s tem mesto nosilke na žrebu skupin 12. decembra v Beogradu. Čeprav so slovenska dekleta nekoliko slabše začela tekmo, tako da je moral selektor Damir Grgić že po nekaj minutah vzeti minuto odmora, je bila razlika v kakovosti tolikšna, da vprašanja o zmagovalcu praktično ni bilo. Slovenija je lani v Celju zmagala s 40 točkami razlike, tudi v Helsinkih pa bi se lahko končalo podobno, če bi Nika Barič, Teja Oblak, Eva Lisecin ostala dekleta ves čas igrala v istem ritmu.

Delni izid 15:2 priskrbel zalogo do konca tekme

Po ogrevalni prvi četrtini so igro na višje obrate prestavile v drugi četrtini. Z delnim izidom 15 : 2 so v 17. minuti prišle do prve dvomestne prednosti (33 : 22), prvi polčas pa so zavoljo nizkega odstotka zadetih metov (37,8 %) zaključile z 41 : 27. Breme ključne zmage jih je oviralo tudi v nadaljevanju, tako da so gostiteljice sredi tretje četrtine celo prišle na 42 : 50, v zadnji četrtini, ko je razlika poskočila na 72 : 53, pa so se igralke, ki so v povprečju stare 23 let (in merijo 179 cm), končno sprostile in zasluženo prišle do visoke zmage.

Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Shante Evansz 19 točkami (met 6 : 13, 4 skoki), Zala Friškovec, ki jih je dosegla 17 (trojke 4:5), in Lisčeva, ki je imela ob 13 točkah (met 6:8) še devet skokov in tri podaje (indeks 25).

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 5. krog:

- skupina E:

Finska ‒ Slovenija 68 : 88 (18 : 16, 9 : 25, 21 : 20, 20 : 27)

Bejedi 19 točk in 5 podaj, Aijanen 14 in 6 skokov; Evans 19, Friškovec 17, Lisec 13 in 9 sk.