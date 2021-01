FIBA potrdila: Košarkarje poleti čakajo kvalifikacije za OI

Slovenska košarkarska reprezentanca bo premierni nastop na olimpijskih igrah lovila v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezule in Južne Koreje. Kvalifikacijski turnirji bodo potekali še v Splitu, Beogradu ter kanadski Victorii. Na olimpijske igre se bodo uvrstili le zmagovalci z vsakega prizorišča.

Slovenija bo v Litvi nastopila v skupini B, prvo tekmo pa bo igrala 30. junija proti Angoli. Naslednji dan jo čaka obračun s Poljsko, v primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini pa se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipa iz skupine A, Litvo, Venezuelo ali Južno Korejo. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (29. in 30. junija ter 1. julija) ter prostem dnevu (2. julij) bosta 3. julija namreč na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 4. julija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Na OI v Tokio so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.