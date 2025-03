Kyrie Irving kljub poškodbi vztrajal in s solzami v očeh izvajal proste mete

Med tem, ko pri Los Angeles Lakersih življenje ne bi moglo biti bolj rožnato, se težave v nekdanjem moštvu Luke Dončića kopičijo. Po poškodbah Anthonyja Davisa, P.J. Washingtona, Derecka Livelyja II in Daniela Gafforda je zdaj padel tudi igralec na katerega so se Mavericksi po odhodu Dončića najbolj zanašali. Kyrie Irving je po poškodbi kolena z edinstveno potezo med porazom proti Sacramento Kings pokazal svojo vztrajnost in nepopustljivost. Odzval se je tudi njegov nekdanji soigralec Dončić.