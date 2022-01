Kyrie Irving: Ostajam zvest svoji odločitvi

Po poškodbi prvega zvezdnika Brooklyn Netsov Kevina Duranta je takoj postalo jasno, da bosta večje breme na pleča morala prevzeti preostala člana zvezdniškega trojca James Harden in Kyrie Irving. Slednji pa ima še naprej velik problem, saj kot necepljeni športnik zaradi strogih pravil zvezne države New York ne sme nastopati na domačih tekmah. 29-letni Američan, ki je na prvi tekmi ob odsotnosti Duranta zablestel s 27 točkami, pri svojem stališču vztraja in še naprej poudarja, da se ne namerava cepiti.

Le dan po tem, ko si je Kevin Durant v drugi četrtini obračuna proti New Orleans Pelicansom poškodoval koleno (nanj je padel soigralec Bruce Brown), je njegova ekipa Brooklyn Nets izgubila proti Cleveland Cavaliersom (114:107). Poraz napoveduje težko obdobje za Brooklyn, ki bo trajalo vsaj do začetka marca, v katerem se bodo morale Mrežice znajti brez prvega zvezdnika ekipe.

Zvezdniški trio: Irving, Durant in Harden

Triintridesetletni Durant, ki se je v letih 2017 in 2018 že veselil naslova prvaka z ekipo Golden State Warriors, je bil v letošnji sezoni najbolj zaslužen, da se Brooklyn nahaja tik pod vrhom vzhodne konference severnoameriške lige NBA. V povprečju je dosegal 29,3 točke na tekmo, kar je skoraj sedem točk več od drugega najučinkovitejšega igralca Jamesa Hardna (22,7 točk na tekmo) in skoraj deset točk več od Kyrija Irvinga (20 točk na tekmo). Ob njegovi odsotnosti bosta morala predvsem strelsko breme nase prevzeti prav omenjena igralca, a Irving je ob tem omejen zgolj na tekme v mestih, kjer obvezno cepljenje za udeležence športnih prireditev v notranjih prostorih ni predvideno, kar izključuje tudi vse domače tekme v New Yorku, kjer veljajo stroga pravila glede cepljenja.

Necepljeni košarkarji po aktualnih pravilih ne smejo igrati v New Yorku, kjer domujeta ekipi Brooklyn Nets in New York Knicks ter Torontu, kjer domače tekme igrajo Toronto Raptorsi.

Po prvem porazu ob odsotnosti Duranta so se onkraj luže začela pojavljati namigovanja, da se bo v Avstraliji rojeni Američan cepil, da bo lahko igral na vseh tekmah in se ekipi pomagal uvrstiti v končnico ter napadati močno želeni naslov prvaka, a je Irving govorice hitro utišal: "Ostajam zvest svoji odločitvi, ne nameravam je spreminjati, ker je košarka le del mojega življenja. Še enkrat želim poudariti, da spoštujem odločitev vsakogar in nikomur ne vsiljujem svojih pogledov, a hkrati ostajam zvest temu, kar verjamem. Čeprav smo zaradi Kevinove poškodbe v težki situaciji, vem, da mi soigralci krijejo hrbet, da me je klub sprejel takšnega, kot sem in mojo odločitev spoštujejo tudi zdravniki."

Po podatkih NBA je 97 odstotkov košarkarjev cepljenih, od tega 70 odstotkov s tremi odmerki.

29-letnik, ki se je leta 2016 s Clevelandom veselil naslova prvaka, je bil na tekmi proti nekdanjemu delodajalcu s 27 točkami najboljši igralec moštva in dokazal, kako pomemben člen ekipe je lahko, še posebej ob odsotnosti Duranta. Po tekmi je bil poslan na medijske obveznosti, kjer je prejel tudi vprašanja o cepljenju proti virusu covid-19, ki so zvezdnika nekoliko vznemirila: "Moj status necepljenosti stalno povezujete s košarko, ampak večino življenja preživim izven košarkarskih dvoran. Ko sem sprejel odločitev, da se ne mislim cepiti, sem se tako odločil zaradi življenja na splošno in ne zgolj zaradi košarke. Seveda sem hvaležen, da lahko profesionalno igram košarko, saj rad igram s soigralci in rad igram za Netse, ampak sem bil dovolj dolgo dobesedno izključen iz igre, da sem zadevo dobro premislil. Moja odločitev ostaja trdna in vem, da se bodo nekateri z mano strinjali, drugi pač ne. Glede na razmere, v katerih živimo, lahko samo molim, da se bodo čimprej spremenile in to ne le zame, temveč za vse. To je moje sporočilo že ves čas."

Kyrie Irving proti Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets so trenutno s 27 zmagami in 16 porazi na tretjem mestu v vzhodni konferenci lige NBA, pred njimi se nahajajo le Chicago Bullsi (27 zmag, 15 porazov) in Miami Heat (28 zmag, 16 porazov).