Irving znova zaigral: Vedel sem, kakšne bodo posledice moje odločitve

Kyrie Irving na prvih 35 tekmah Brooklyn Netsov v letošnji sezoni ni igral, ker ni cepljen. Zaradi pravil v zvezni državi New York še vedno ne sme nastopati na tekmah v domači dvorani Netsov. Kljub temu je znova član moštva, do konca sezone pa bo predvidoma igral samo na tekmah v gosteh. Svojo prvo letošnjo tekmo je zaključil z 22 točkami in zmago svojega moštva proti Indiani.

Medtem ko se je v njegovem rodnem mestu Melbournu odvijala mednarodna "drama Đoković", je Kyrie Irving počel to, kar počne najbolje – igral košarko. Končno, bi rekli mnogi v Brooklynu. Med najbolj veselimi ob novici o Irvingovi vrnitvi v tuje dvorane NBA sta bila njegova zvezdniška soigralca Kevin Durant in James Harden. Kevin Durant (levo, 39 točk) in Lance Stephenson (desno, 30 točk) sta odigrala odlično tekmo. Stephenson je za Indiano zaigral prvič po sezoni 2017/18 in že v prvi četrtini dosegel kar 20 točk. Neuradno sta oba že tedne pred vrnitvijo organizatorja igre pregovarjala vodstvo, naj ga čim prej znova vključi v rotacijo. Njuna želja se je leta 2022 končno tudi uresničila. "Bilo je neverjetno," je po zmagi dejal Durant, ki je osmim skokom in sedmim podajam dodal 39 točk. "Videti je bilo, kot da igra (košarko) že vso sezono," je bil nad formo svojega soigralca navdušen Harden, ki je 18 točkam dodal pet skokov in šest podaj. Irving se je moštvu na treningih sicer pridružil že 17. decembra, vendar je bil kmalu zatem pozitiven na novi koronavirus in je moral v izolacijo. Uradno še vedno ni cepljen, kar pomeni, da bo še naprej prejemal le polovico svoje plače, saj mu moštvo druge polovice ne izplačuje zaradi neigranja na domačih tekmah. Na vprašanje ameriških novinarjev, ali je svoj pogled na cepljenje med odsotnostjo spremenil, je odgovoril: "To spremljam iz dneva v dan. Tega ne želim spremeniti v zgodbo o sebi, niti ne želim, da bi kdo spreminjal pravila zaradi mene. Užival bom v tem času, ko lahko igram s svojimi fanti. Vedel sem, kakšne bodo posledice moje odločitve, in to še vedno vem."