Kyrie Irving po zlomu prestal operacijo roke

Informacije o vrnitvi Kyrieja Irvinga so različne, po nekaterih naj bi s treningi začel že v septembru.

Irving je eden najbolj izkušeni košarkarjev Dallas. V karieri je kar osemkrat igral tudi na tekmi All Star, velik pa je bil njegov delež tudi v zadnji sezoni, kjer je Dončiću in soigralcem pomagal vse do velikega finala, ki ga je dobil Boston.

V končnici je 32-letni izkušeni košarkar v povprečju na tekmo dosegal 22,2 točke in 5,1 podaje.