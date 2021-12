Kyrie Irving se pogojno vrača v arene NBA

Kyire Irving letos še ni zaigral za svoje moštvo Brooklyn Nets, ker se ne želi cepiti proti covidu-19. Razlog za to so stroga pravila v zvezni državi New York, ki zahtevajo, da so igralci, ki igrajo v tem mestu na tekmah lige NBA, cepljeni. Zdaj ameriški mediji poročajo, da ga bo njegov klub sprejel nazaj v moštvo, saj Irving lahko igra na tekmah v gosteh.

Pravila v New Yorku so jasna, igralci NBA, ki niso cepljeni, na tekmah ne smejo sodelovati. To se ni spremenilo in se verjetno kmalu tudi ne bo, sodeč po hitrosti širjenja seva omikron v Ameriki. Kyrie Irving lahko za svoje moštvo še vedno igra v večini aren v ligi NBA, saj v drugih mestih, kjer se nahajajo franšize NBA, za zdaj ne veljajo enaka pravila.

Kljub temu so se vodilini možje v Brooklyn Netsih na čelu s trenerjem Stevom Nashom pred sezono odločili, da Irving za svoje moštvo ne bo smel igrati, dokler se ne bo cepil ali se ne bodo spremenila pravila v New Yorku. Na to odločitev je v veliki meri vplivalo tudi dejstvo, da Irving po pravilih v domači zvezni državi ni smel sodelovati tudi na treningih moštva.

Za vsako tekmo, ki se je ni udeležil zaradi osebnih razlogov, je Irving moral plačati približno 330 tisoč evrov visoko kazen. Če enkratni prvak lige NBA ne bi zaigral na nobeni domači tekmi Brooklyna v rednem delu sezone in dveh srečanjih v gosteh proti New York Knicksom, bi lahko skupno nabral približno 14,6 milijona kazni.

Kaj se je spremenilo? Zanimivo je, da so prav vse bolj številne okužbe s covidom-19 med igralci lige NBA verjetno največji razlog za spremembo politike moštva. Netsi so sporočili, da so se Irvinga odločili znova vključiti s podporo svojih igralcev in po tehtnem premisleku o trenutnih okoliščinah. Te vključujejo igralce, ki ne igrajo zaradi poškodb ali odsotnosti zaradi upoštevanja protokolov (povezanih z epidemijo covida-19 op.a.).