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Kyrie se je vrnil, Edwards navdušil, GIannis izgubil na debiju

Ljubljana, 22. 10. 2026 10.43 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kyrie Irving

V ligi NBA je bilo nocoj skupaj na sporedu 11 tekem. Prvo ime večera je bil zvezdnik Minnesote Anthony Edwards, ki je za zmago s 131:106 na gostovanju v Miamiju dosegel 45 točk in pokvaril premiero Giannisu Antetokounmpu. Grk, ki je dvakratni najkoristnejši igralec lige, se je ustavil pri 35 koših.

Anthony Edwards se je pridružil članoma košarkarske hiše slavnih Wiltu Chamberlainu in Michaelu Jordanu, ki sta bila doslej edina, ki sta na uvodnih tekmah sezone večkrat dosegla vsaj 40 točk. Enak dosežek, 45 točk, je dosegel tudi Ty Jerome ob zmagi Memphisa nad Utahom s 123:103.

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V prestolnici je Anthony Davis debitiral v dresu Washington Wizards. S 34 točkami in 12 skoki je odigral odločilno vlogo ob zmagi nad Milwaukee Bucks s 128:118.

Davis, ki je okreval po poškodbah roke in dimelj, je navijače Wizardsov navdušil do te mere, da so mu vzklikali: "MVP!" Trae Young je dodal 20 točk in 13 asistenc.

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V Torontu "so zavrteli čas nazaj". Raptors so se razveselili vrnitve Kawhija Leonarda, ki je leta 2019 ekipo popeljal do naslova prvaka, in Chicago Bulls premagali kar s 135:92. Leonard, Scottie Barnes in Immanuel Quickley so za Toronto vsak dosegli po 23 točk. Raptors so med tekmo vodili že za 48 točk.

Organizator igre Indiane Tyrese Haliburton je odigral prvo tekmo po tem, ko si je v sedmi tekmi finala lige NBA leta 2025 strgal Ahilovo tetivo.

V zadnji četrtini je dosegel 13 od svojih skupno 23 točk, dodal pa je še 12 asistenc in Pacersom pomagal do tesne zmage s 123:120 v New Orleansu. Haliburton je z odločilnim prodorom in košem minuto in 23 sekund pred koncem popeljal Indiano v vodstvo, ki ga nato ni več izpustila.

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Organizator igre Dallasa Kyrie Irving je po več kot 19 mesecih odsotnosti zaradi okrevanja po strgani sprednji križni vezi odigral prvo tekmo. Za Mavericks je dosegel 15 točk, vendar je njegova ekipa kljub 32 točkam Coopperja Flagga izgubila proti Houston Rockets z 110:128. Pri Houstonu sta s po 30 točkami izstopala Kevin Durant in Jabari Smith Jr.

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Charlotte se je s 110:103 veselil zmage pri Brooklyn Nets, ki jim ni pomagalo niti 33 točk Juliusa Randla. V Orlandu pa so gledalci videli kar 257 točk, a na koncu zmago Atlante s 132:125.

Naslednja tekma Luke Dončića po nocojšnji zmagi nad Golden Statom bo poslastica za ljubitelje košarke iz mesta angelov. V soboto zjutraj po slovenskem času bo tam na sporedu mestni derbi med LA Lakers in LA Clippers, ki so dobro formo ponoči potrdili z visoko zmago 121:96 proti Sacramentu, s 30 koši pa je nase opozoril Darius Garland.

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