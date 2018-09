KZS in sodniki našli skupno pot in sklenili dogovor

Končana je negotovost glede usode košarkarskih tekem, rešene so zagate v sporu med KZS in sodniško organizacijo, predvsem kar se tiče potnih stroškov, tekmovanja v organizaciji KZS se bodo začela v sredo.

"Vsi prisotni člani IO KZS so ob zagotovilu predstavnika DKS (Društva košarkarskih sodnikov), da bodo v tem primeru sodniki na voljo za sojenje, na današnji seji Izvršnega odbora potrdili s strani sodnikov predlagano spremembo stroškovnika, ki se nanaša na višino kilometrine (od sedaj bo znašala 0,27 EUR/km). Do datuma 31. 12. 2018 so zamrznili tudi Pravilnik o sodelovanju KZS in košarkarskih sodnikov ter tehničnih komisarjev," so zapisali na spletni strani KZS.