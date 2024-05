KZS je potrdil: Pojavila se je možnost nove košarkarske naturalizacije

V zadnjih dneh so se pojavile vesti o pridobljenem slovenskem potnem listu Josha Neba , košarkarja Maccabija. Šestindvajsetletnik iz Houstona je to sezono eden izmed ključnih igralcev Maccabija iz Tel Aviva v Evroligi. V povprečju dosega 11,1 točke, 7,1 skoka ter 0,9 blokade na tekmo.

Glede na to, da postopki še potekajo, o točnih imenih pri KZS še ne morejo govoriti, športno javnost pa bodo o razpletu pravočasno obvestili, so še dodali.

"Poleg Mika Tobeyja in Jordana Morgana , ki sta v zadnjih letih prispevala ogromno za slovensko reprezentanco, se je tako pojavila tudi možnost nove košarkarske naturalizacije," so dodali.

"Tako vodstvo Košarkarske zveze Slovenije kot štab moške članske reprezentance na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem so v izjavah večkrat poudarili, da je na mestu naturaliziranega košarkarja v zasedbi izbrane vrste več možnih scenarijev," so za STA zapisali v odzivu na vprašanja o novi naturalizaciji košarkarja.

To sezono je odigral 38 tekem za Izraelce, vseh 34 v rednem delu in štiri v končnici. Odločilna peta tekma proti Panathinaikosu v četrtfinalu ga v gosteh skupaj s soigralci čaka v torek ob 20.15.

Nebo, 207 cm visoki center z izjemnimi atletskimi sposobnostmi, je za Basketnews pred dnevi dejal, da o morebitnem dogovarjanju s KZS in pridobitvi slovenskega potnega lista nima komentarja.

Nebo je igral na univerzi St. Francis med letoma 2015 in 2017, kasneje pa še za Texas A&M med 2017 in 2020. V Evropo je prišel v sezoni 2020/21 in najprej oblekel dres Hapoela Eilata v Izraelu. Sezono kasneje je bil član Žalgirisa, pred tekmovalnim obdobjem 2022/23 pa se je preselil v Tel Aviv k Maccabiju.

Slovensko reprezentanco v začetku julija sicer čaka kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, ki bodo med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu.

Varovanci selektorja Sekulića se bodo v skupinskem delu najprej pomerili proti Hrvaški in Novi Zelandiji. V drugi skupini igrajo Egipt, Dominikanska republika in Grčija. Najboljši dve zasedbi se uvrstita v polfinale. Na OI potujejo le zmagovalci turnirja v Grčiji.

Slovenija bo pred tem odigrala še tri pripravljalne tekme, in sicer v gosteh proti Litvi 22. in 25. junija, tri dni kasneje pa še proti Braziliji doma.