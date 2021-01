KZS: odličen odziv treningov na daljavo

Odziv mladih košarkarjev in košarkaric je bil, kot piše na uradni spletni strani KZS, izjemno velik, saj se je na vadbo prijavilo več kot 1200 igralcev oziroma igralk. Slednji so glede na starost razporejeni v dvanajst vadbenih skupin. Štiri skupine so sestavljene iz igralcev ter igralk rojenimi med leti 2002 in 2006, osem skupin pa tvorijo igralci in igralke rojeni med leti 2007 in 2012. Treningi telesne priprave na daljavo za posamezne skupine potekajo dvakrat oziroma trikrat tedensko, dodatno pa so mladim košarkarjem in košarkaricam na voljo še skupni treningi za sproščanje, mobilnost, umirjanje in gibljivost. Cilj vadbe je ohranjanje telesne priprave, moči in gibljivosti ter omogočiti igralcem lažji prehod nazaj v košarko, ko se pogoji stabilizirajo. Poleg tega je cilj, da se igralci naučijo osnov treninga za moč, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje.



Vadba je, kot piše na uradni spletni strani KZS, prilagojena starostni skupini ter znanju in sposobnostih vadečih. Izvaja jo sedem trenerjev, posamezen trening potekala približno eno uro, vadba pa bo predvidoma potekala vse do sprostitve trenutnih ukrepov glede organizirane vadbe mladih športnikov in športnic.