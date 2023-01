KZS praznuje 73 let

Košarkarska društva in zveze so bile pred letom 1950 del Fizkulturne zveze Slovenije (FZS), organizacijske težave pa so botrovale temu, da se je ustanovila samostojna zveza. Ustanovitelji Košarkarske zveze Slovenije so bili Tine Benedičič, Adi Klojčnik, Danilo Erbežnik, Vojmil Šerbec, Marko Deu, Stane Fugina, Tugomir Vozelj, Peter Breznik, Dušan Kit ter Miran Počkar, prvi predsednik Košarkarske zveze Slovenije pa je postal Tine Benedičič. Košarkarska zveza Slovenije je ob koncu leta 1950 združevala 19 sekcij in imela 630 članov. Triinsedemdeset let kasneje je v krovno slovensko košarkarsko organizacijo včlanjenih 149 registriranih klubov oziroma društev. V letošnji tekmovalni sezoni ima od kategorije U14 pa vse do članske kategorije pravico nastopa 6.370 domačih igralcev in igralk ter 164 tujcev in tujk. Od leta 2000, ko je bil vzpostavljen nov registracijski sistem, je vseh registriranih domačih igralcev 47.853, tujcev pa 1.997. V košarki 3x3 ima izdano tekmovalno licenco 451 igralcev. V štirih moških članskih ligah nastopa 60 moštev, v enotni ženski ligi pa osem ekip. Z vsaj eno ekipo v tekmovanju mlajših starostnih kategorij nastopa 85 moških in 20 ženskih klubov, 11 klubov pa ima v tekmovanju mlajših starostnih kategorij tako moško kot žensko ekipo.



Košarkarska zveza Slovenije bo še naprej z velikim zanosom opravljala različne aktivnosti v dobrobit slovenske košarke ter športa na splošno. Sicer pa slovenske košarkarice in košarkarje čaka leto, polno izzivov. Vrhunec leta 2023 pa bosta vsekakor predstavljala junijsko domače žensko evropsko prvenstvo in moško svetovno prvenstvo v Aziji.