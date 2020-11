KZS rešitev poiskala bližje domu: Sekulić nasledil Trifunovića

Kasneje je kot glavni trener deloval tudi pri Triglavu, Krki, Škofji Loki in v Kopru. S Krko je leta 2012 osvojil naslov državnega prvaka. Jeseni 2017 se je prvič preizkusil v tujini, in sicer pri češkem Nymburku, kjer to vlogo opravlja še danes. Prvič je s slovensko izbrano vrsto sodeloval leta 2006, ko je z ekipo do 20 let osvojil bron na EP v Izmirju. Istega leta je v članski izbrani vrsti postal pomočnik Alešu Pipanu , nato pa je sodeloval tudi s Srboma Božidarjem Maljkovićem in Igorjem Kokoškovom , selektorjem zlate izbrane vrste z EuroBasketa 2017. Nazadnje je bil tudi pomočnik svojega predhodnika Radovana Trifunovića , samostojno pa je vodil reprezentanci do 18 in 20 let ter tudi člansko B-reprezentanco.

Imenovanje Aleksandra Sekulića na mesto selektorja moške članske reprezentance je na korespondenčni seji že potrdil Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije (KZS). 42-letni Sekulić, produkt beograjske Športne akademije in diplomant tamkajšnje Fakultete za Šport, je svojo trenersko pot začel v mladinskem pogonu ljubljanskega Slovana. V sezoni 2004/2005 se je članski ekipi s Kodeljevega pridružil kot pomočnik trenerja in čez dve sezoni že samostojno vodil moštvo.

'Izjemna čast ter hkrati tudi velika obveza in odgovornost'

Na čelu članske izbrane vrste ga čakata še dva tekmovalna cikla, prvi že čez dobre tri tedne med 23. novembrom in 1. decembrom, ko bo ljubljanska dvorana Stožice gostila enega od "mehurčkov" Fibe Europe in tekme skupine F. Slovenci se bodo pomerili z Ukrajino (28. novembra) in Madžarsko (30. novembra), prenos pa si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. V dosedanjem delu kvalifikacij so Slovenci odigrali dve tekmi ter bili ob porazu proti Madžarski (75:77) in zmagi proti Avstriji (85:78) polovično uspešni.

Sekulić bo po napovedih na uradni spletni strani KZS "v prihodnjih dneh pošteno zavihal rokave" in najprej skrčil seznam vabljenih igralcev za novembrski reprezentančni cikel, končni seznam naj bi luč sveta ugledal 18. novembra, ko bodo znani tudi njegovi pomočniki na klopi. Medijem in javnosti se bo predstavil na reprezentančnem zboru, ki je načrtovan za 22. novembra, dodaja KZS.

"Vodstvu Košarkarske zveze Slovenije se zahvaljujem za zaupanje. Vodenje članske reprezentance svoje države je izjemna čast ter hkrati tudi velika obveza in odgovornost, ki se ju dobro zavedam,"je v uradni izjavi povedal Sekulić."Vedno sem bil z velikim veseljem del reprezentančne zgodbe in že komaj čakam, da se s fanti čez dobra dva tedna zberemo. Kljub epidemiji, ki se širi po svetu, se šport še odvija in vsi seveda upamo, da bo tako tudi ostalo,"je nadaljeval.

Zadovoljen s formo izbrancev

"Po dolgem premoru so bili fantje lačni košarke, kar je opazno tudi v teh uvodnih mesecih klubskih tekmovanj. Reprezentanti v svojih sredinah kažejo dobre predstave in le želim si, da bodo formo obdržali še naprej ter, kar je najbolj pomembno, ostali zdravi. V naslednjih dneh nas čaka dokončna sestava strokovnega štaba ter priprava seznama reprezentančnih kandidatov za tekmi proti Ukrajini in Madžarski. Nekaj pa je že jasno. Na obeh tekmah nas bo zanimala le zmaga,"je dodal Sekulić.

Generalni sekretar KZS Radoslav Nesterovićje ob potrditvi novega, 12. selektorja v zgodovini slovenske reprezentance, povedal, da sta s predsednikom Matejem Erjavcemopravila več pogovorov z Dimitriosom Itoudisom, a kljub "obojestranskemu interesu" s slovitim trenerjem moskovskega CSKA nista našla skupnega jezika.

Nesterović: Igralci mu zaupajo

"Po številnih pogovorih, ki sva jih s predsednikom Matejem Erjavcem opravila z Dimitriosom Itoudisom smo na koncu vsi prišli do zaključka, da ni realno, da bi, kljub obojestranski želji, v tem trenutku sklenili sodelovanje,"spletna stran KZS citira Nesterovića.

"Tako smo rešitev poiskali znotraj obstoječega štaba članske reprezentance in se za vodenje reprezentance v aktualnih kvalifikacijah hitro vse dogovorili z Aleksandrom Sekulićem. Sekulić je v slovenski reprezentančni košarki aktiven že vse od leta 2006, dobro pozna igralce ter tudi sam sistem, saj je kot članski pomočnik sodeloval s številnimi selektorji. Znanja, energije in želje po dokazovanju mu ne manjka in prepričan sem, da se bo izkazal tudi kot glavni trener. Igralci mu zaupajo in verjamem, da bodo to novembra in februarja pokazali tudi na igrišču. Po koncu kvalifikacij se bomo usedli in skupaj pripravili smernice za nadaljnje delo. Žal pa tudi spomladi na izbor selektorja ne bo vplival le športni vidik, temveč na žalost še naprej takratna situacija v evropski in svetovni košarki. A do pomladi je še nekaj časa. Trenutno vsi že nestrpno čakamo, da najprej dekleta in nato fantje nadaljujejo s kvalifikacijami in športne navdušence razveselijo z dobrimi igrami."

Vsi selektorji moške članske reprezentance:

Zmago Sagadin: kvalifikacije za OI 1992, EP 1995

Janez Drvarič: EP 1993

Andrej Urlep: EP 1997

Boris Zrinski: EP 1999 in 2001

Slobodan Subotić: EP 2003

Aleš Pipan: EP 2005 in 2007, SP 2006 in kvalifikacije za OI 2008

Jure Zdovc: EP 2009, SP 2014 in EP 2015

Memi Bečirović: SP 2010

Božidar Maljković:EP 2011 in 2013

Igor Kokoškov: kvalifikacije za EP in EP 2017

Radovan Trifunović: kvalifikacije za SP 2019 in prvi cikel kvalifikacij za EP 2022

Aleksander Sekulić:drugi in tretji cikel kvalifikacij za EP 2022