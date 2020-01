KZS je praznovala 70. rojstni dan

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je danes pripravila rojstnodnevno zabavo, na kateri je Klemen Slakonja poskrbel za zabavni del, dogajanje pa je bilo postavljeno tam, kjer se je vse skupaj začelo, v Sokolskem domu na ljubljanskem Taboru. Slavnostno leto za slovensko košarko se bo s posebnim presenečenjem nadaljevalo junija, glavno praznovanje ob 70-letnici pa se bo odvilo jeseni, ko bo luč sveta ugledal film o nepozabni poti slovenske reprezentance do naslova evropskega prvaka. Na prireditvi so se zbrale številne generacije nekdanjih košarkarjev, trenerjev, selektorjev in tudi poslovnežev, ki so obujali spomine. Uvodni nagovor je imel predsednik KZS Matej Erjavec.

Vse skupaj se je začelo 15. januarja 1950, ko je bila na ljubljanskem Taboru ustanovna skupščina KZS. Košarkarska društva in zveze so bile pred letom 1950 del Fizkulturne zveze Slovenije (FZS), organizacijske težave pa so botrovale temu, da se je ustanovila samostojna zveza. KZS je 10. januarja 1992 postala samostojna članica mednarodne zveze Fiba, moška članska izbrana vrsta pa je 20. marca 1992 odigrala prvo meddržavno tekmo s Hrvaško v Slovenskih Konjicah. Sledili so nastopi na 12 zaporednih evropskih prvenstvih in treh mundialih, košarkarice so igrale na zadnjih dveh Eurobasketih, Vrhunca samostojne ere sta bila nedvomno evropsko prvenstvo leta 2013 v Sloveniji (v Ljubljani, Celju, Kopru in na Jesenicah) ter seveda osvojitev zlate kolajne na EP 2017.