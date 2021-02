Slovenci zaradi slabše razlike v koših drugi v skupini

Reprezentance Ukrajine, Slovenije in Madžarske so po šestih odigranih tekmah zabeležile po štiri zmage in dva poraza. Tudi v medsebojnih obračunih so bile izenačene, saj so po dvakrat zmagale in izgubile. Tako je o končnem vrstnem redu odločala razlika med danimi in prejetimi točkami v medsebojnih tekmah teh treh reprezentanc. V tem segmentu je imela Ukrajina končni seštevek +26 točk (300:274), Slovenija +16 točk (308:292) in Madžarska -42 točk (274:316). Na četrtem mestu v skupini je brez zmage končala Avstrija, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

"Če pogledamo svoje želje pred začetkom kvalifikacij in končni rezultat vidimo, da smo osrednji cilj izpolnili. Lahko smo zadovoljni s pristopom, tudi z igranjem določenih igralcev, od katerih smo želeli videti, kakšen bo njihov odziv. Obžalujem le, da kvalifikacij nismo sklenili z zmago. Mislim, da smo videli, da imamo kar širok kader. Kar nekaj igralcev se je izpostavilo in vložilo resno kandidaturo za olimpijske kvalifikacije. Na vsakem treningu in tekmi je ideja bila, da moramo gledati predvsem nase in iz tega izhajati. Torej, kaj lahko bolje naredimo. V teh kvalifikacijah smo morali vsi skupaj vstopiti z isto miselnostjo, da, ko smo enkrat prišli na zbor, smo maksimalno osredotočeni na to, kar nas čaka. Izhajam iz tega, da je v zelo kratkem času težko narediti taktičen presežek v napadu, zato smo stavili ravno na to energijo," je ob koncu kvalifikacij v izjavi KZS dejal selektor izbrane vrsteAleksander Sekulić.

"Seveda bi lahko bilo bolje, a nam je vsem skupaj uspelo dojeti, da smo lahko, če igramo kolektivno drug za drugega in iščemo najbolj odprtega in najbolj vročega igralca, samo na tak način uspešni. Predvsem energija in borbenost lahko nadomestita primanjkljaj v uigranosti. Za moj okus bi lahko igrali hitreje in imeli še kakšen protinapad več, da bi lažje prihajali do košev. Imamo ekipo, ki lahko igra hitreje in verjamem, da tudi mora. Zahvalil bi se igralcem, saj je bil odziv res odličen. Tudi tistih, ki niso bili med dvanajsterico. Neverjeten v pozitivnem smislu. Nikogar mi ni bilo treba nič prepričevati. Vsi so bili pripravljeni sodelovati in igrati za reprezentanco. Pokazali so, da obstajata velika pripadnost izbrani vrsti in kult reprezentance,"je še dodal selektor slovenske moške članske reprezentance.

Na 41. evropskem prvenstvu, ki ga bodo med 1. in 18. septembrom prihodnje leto gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija, so poleg gostiteljic uvrščene Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Izrael, Litva, Nizozemska, Madžarska, Poljska, Rusija, Srbija, Slovenija, Španija, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija.

Žreb skupin bo predvidoma 30. marca.