Košarkarice začele s projektom EuroBasket

Reprezentančna delegacija je prvo obveznost pred zborom že opravila, saj so igralke in člani štaba v ponedeljek uspešno prestali testiranje na koronavirus. Rakete, kot je naziv ženske izbrane vrste, bodo do odhoda v Francijo, kamor bodo poletele 13. junija, opravile 28 dni priprav. Uvodni del na Rogli bo zaradi obveznosti izpustila Shante Evans , ki se bo soigralkam pridružila naslednji teden v Laškem. Slovenke se bodo pripravljale še v Mariboru, Zrečah in Ljubljani, na edino gostovanje pa se bodo odpravile na Slovaško, so načrt dogajanja sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Uvodni del priprav na Rogli se bo, kot je to že običajno, pod vodstvom selektorja Damirja Grgićaodvil s poudarkom na vadbi telesne pripravljenosti ter spoznavanju določenih taktičnih zamisli strokovnega štaba, že v naslednjem ciklu pa bo v ospredju uigravanje ekipe. Konec naslednjega tedna namreč sledita tudi prvi dve pripravljalni tekmi proti reprezentanci Črne gore. 28. in 29. maja se bodo Slovenke na Slovaškem pomerile z domačo izbrano vrsto in Poljsko, dve tekmi s Poljakinjami pa jih čakata tudi 7. in 8. junija v Ljubljani. Zadnji test Slovenke čaka na prizorišču evropskega prvenstva, ko se bodo tri dni pred začetkom EuroBasketa pomerile s Francijo.

"Vesela sem, da smo znova tukaj. Pomembno je, da bomo iz tedna v teden stopnjevale formo in da ostanemo brez poškodb. Res upam, da do konca prvenstva ostanemo v popolni postavi. Malo je še zgodaj, da bi govorili o ciljih na evropskem prvenstvu, a verjamem, da je napočil čas, da nam uspe storiti korak naprej,"je povedala Eva Lisec.

Nika Barič, Lea Debeljak, Shante Marie Evans, Zala Friškovec, Teja Goršič, Tina Jakovina, Aleksandra Krošelj, Eva Lisec, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Eva Rupnik, Maruša Seničar in Tina Trebec so košarkarice, ki so s šestimi kvalifikacijskimi zmagami in brez doživetega poraza Sloveniji priigrale tretji zaporedni nastop na Evropskem prvenstvu. Med štirinajsterico deklet je tako edina novinka najvišja slovenska košarkarica Mojca Jelenc, prav vse pa so reprezentančni zbor že nestrpno pričakovale.

Na 38. evropskem prvenstvu za ženske je šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine. Španska Valencia in francoski Strasbourg bosta gostila vsak po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zaključni boji EuroBasketa pa se bodo odigrali v Valencii. Slovenska reprezentanca bo igrala v Strasbourgu v skupini C, skupaj z reprezentancami Bosne in Hercegovine, Belgije in Turčije.