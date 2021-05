Košarkarice čakata dve prijateljski tekmi s Slovakinjami

Slovenske košarkarice so se danes po dnevu premora v sproščenem vzdušju zbrale v Zrečah, kjer so najprej opravile PCR testiranje na koronavirus, zvečer pa bodo prvič v tretjem ciklu priprav preizkusile koše v dvorani v Zrečah, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Sicer je 14 izbrank selektorja Damirja Grgića v petek in soboto uspešno opravilo s prvima dvema pripravljalnima tekmama na EuroBasket 2021. Slovenke so dvakrat premagale tekmice iz Črne gore, do začetka evropskega prvenstva pa jih čaka še pet pripravljalnih srečanj. Že v četrtek bodo Slovenke odpotovale na Slovaško, kjer se bodo v kraju Pieštany v petek in soboto na pripravljalnem turnirju srečale s Poljsko in domačinom Slovaško.