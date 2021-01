LA Clippers previsoka ovira za Miami, Dragić poškodovan

Tokratno tekmo so prvič po marčevski prekinitvi lige zaradi pandemije covida-19 odigrali pred navijači – okrog 1500 jih je lahko prišlo v dvorano, vsi pa so morali opraviti hitre teste na novi koronavirus ali pa iti mimo posebej za to izurjenih psov.

Moštvo 'vročice' je še naprej zelo oslabljeno; poleg Gorana Dragićaje manjkala še šesterica: Jimmy Butlerzaradi zdravstvenih protokolov lige, zaradi poškodb pa Avery Bradley, Moe Harkless, Meyers Leonard, Chris Silva in Andre Iguodala. Po sedmih tekmah premora zaradi težav z vratom se je vrnil Tyler Herro in dosegel 19 točk, 30 točk sta skupaj zabeležila Gabe Vincent (18) in Max Strus (12), Bam Adebayo pa je bil blizu trojnega dvojčka s 16 točkami, 13 skoki in sedmimi podajami.