Golden State ne popušča: Curry in Green previsoki oviri za Sacramento

Košarkarji Golden State Warriors so še naprej trdno druga najboljša ekipa zahodne konference in tudi severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA, potem ko so ponoči doma s 113:98 ugnali Sacramento Kings. Tekma med Toronto Raptors in Orlando Magic je bila preložena.

Golden State v zahodni konferenci zaostaja le za Phoenix Suns, tokrat pa je brez posebnih težav odpravil Sacramento, pri čemer sta izstopala predvsem Stephen Curry s 30 točkami in Draymond Green, ki je dosegel trojni dvojček s 16 točkami, enajstimi skoki in desetimi podajami. Za slednjega je bil to prvi "triple-double" sezone in 31. v karieri, s čimer je rekorder franšize. S 24 točkami in enajstimi podajami je bil pri poražencih najboljši Tyrese Haliburton. Uspešna je bila tudi tretja najboljša ekipa zahodne konference, Utah Jazz je s 112:102 odpravil Charoltte Hornets. Bojan Bogdanović in Rudy Gobert sta za zmagovalce prispevala po 23 točk, slednji pa je v statistiko vpisal še 21 skokov. Miles Bridges in LaMelo Ball sta pri poražencih dosegla po 21 točk, pri čemer je prvi temu dodal še enajst skokov, drugi pa enajst podaj.

Druga ekipa vzhodne konference Chicago Bulls je s 133:118 premagala Houston Rockets, s 26 točkami je bil prvi strelec tekme DeMar DeRozan, četrti z zahoda Memphis Grizzlies pa so doma izgubili proti Oklahoma City Thunder z 99:102. Na drugih tekmah so Boston Celtics izgubili proti Philadelphia 76ers s 103:108, pri čemer je za zmagovalce Joel Embiid dosegel 41 točk in deset skokov, LA Clippers pa proti San Antonio Spurs z 92:116. Pri slednjem je Dejounte Murray dosegel svoj šesti trojni dvojček sezone s 24 točkami, 13 podajami in 12 skoki.

V noči na sredo nova tekma čaka Dallas Mavericks, toda na obračunu z Minnesota Timberwolves zaradi težav z gležnjem spet ne bo igral slovenski zvezdnik Luka Dončić. V njegovi ekipi imajo sicer kar precej težav, zaradi koronskih protokolov lige so odsotni Reggie Bullock, Willie Cauley-Stein, Josh Green in Maxi Kleber, zaradi poškodb pa bo poleg Dončića manjkal tudi Eugene Omoruyi. Za tekmo proti Minnesoti sta vprašljiva tudi Kristaps Porzingis in Frank Ntilikina. Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - Philadelphia 76ers 103:108

Chicago Bulls - Houston Rockets 133:118

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 99:102

Utah Jazz - Charlotte Hornets 112:102

Golden State Warriors - Sacramento Kings 113:98

LA Clippers - San Antonio Spurs 92:116

Toronto Raptors - Orlando Magic (preloženo)