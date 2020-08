V znak protesta: LA Lakers in Clippers glasovali za konec sezone

Omenjeni še pišejo, da je preostalih enajst ekip glasovalo za dokončanje sezone. Do sredinega izrednega sestanka vseh klubov in vodstva lige NBA je prišlo po bojkotu Mulwaukee Bucks, ki so napovedali, da ne bodo odigrali včerajšnje tekme proti Orlando Magic. Sirena je označila začetek obračuna med Milwaukeejem in Orlandom, parket pa je ostal prazen v znak protesta proti rasni nestrpnosti ter v podporo Jacobu Blaku, ki sta ga policista v nedeljo v Wisconsinu sedemkrat ustrelila v hrbet, ko je neoborožen vstopal v svoje osebno vozilo. Štiri minute pred predvidenim začetkom dvoboja so v garderobo odšli tudi košarkarji Orlanda. "Kljub močnim pozivom k spremembam ni bilo nobenega ukrepa, zato ne moremo igrati košarke," so sporočili košarkarji Milwaukeeja.