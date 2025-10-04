Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

LA Lakers izgubili prvo pripravljalno tekmo

Los Angeles, 04. 10. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J. , STA
Komentarji
2

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki bo izpustil tudi naslednjo tekmo, igral ni niti prvi zvezdnik LeBron James, izgubili na uvodni pripravljalni tekmi za novo sezono. V Palm Desertu so proti Phoenixu izgubili z 81:103.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Austin Reaves je za losangeleško ekipo dosegel 20 točk, Bronny James jih je dodal osem. Prvi strelec tekme je bil Phoenixov Devin Booker s 24 točkami. Pri jezernikih so poleg Lebrona Jamesa in Luka Dončića, ki ima zaradi eurobasketa daljši premor, manjkali še novinec Marcus Smart, Adou Thiero ter Maxi Kleber.

Preberi še Dončić: Morda se že preveč ponavljam, a 'kemija' v moštvu je ključnega pomena

Trener Lakers JJ Redick je pred tekmo dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone in da upa, da bo tudi James nastopil vsaj na eni predsezonski tekmi. Vendar Slovenca na naslednji proti Golden Statu prav tako še ne bo.

JJ Redick
JJ Redick FOTO: AP

Redick si želi eno predsezonsko tekmo kot generalko za novo sezono v polni zasedbi ekipe, piše ameriški ESPN.

košarka nba los angeles dončić james
Naslednji članek

Tesen poraz Ilirije na uvodu v ligo Aba

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
04. 10. 2025 08.16
Spet bo enih besed zaradi pripravljalnih tekem kot so bile proti Sekuliču!?
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
04. 10. 2025 08.14
drekci Pelci, pa tudi pol z donkotom in penzičem la bronom
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256