LA Lakers izgubili prvo pripravljalno tekmo

Austin Reaves je za losangeleško ekipo dosegel 20 točk, Bronny James jih je dodal osem. Prvi strelec tekme je bil Phoenixov Devin Booker s 24 točkami. Pri jezernikih so poleg Lebrona Jamesa in Luka Dončića , ki ima zaradi eurobasketa daljši premor, manjkali še novinec Marcus Smart , Adou Thiero ter Maxi Kleber .

Trener Lakers JJ Redick je pred tekmo dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone in da upa, da bo tudi James nastopil vsaj na eni predsezonski tekmi. Vendar Slovenca na naslednji proti Golden Statu prav tako še ne bo.