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LA Lakers v središču družinske drame: Bussovi pred sodišče

Los Angeles, 28. 08. 2026 14.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R STA
Jeanie Buss

Ameriška športna direktorica, guvernerka in manjšinska lastnica ekipe Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, je na višjem sodišču v Los Angelesu vložila zahtevo, s katero zahteva, da se njenim petim sorojencem prepreči prodajo preostalega družinskega deleža v klubu Lakers. Hkrati obtožuje preostale člane družinskega sklada, da so na skrivaj pripravljali dogovor, katerega cilj je bil njena odstranitev s položaja guvernerke ekipe.

Predsednica Lakersov Jeanie Buss
Predsednica Lakersov Jeanie Buss
FOTO: AP

Po poročanju portala The Athletic je Jeanie Buss na višjem sodišču v Los Angelesu uradno vložila 97 strani dolgo zahtevo, s katero želi preprečiti svojim petim sorojencem prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v košarkarskem klubu Los Angeles Lakers.

Spor se je razplamtel, potem ko so njeni bratje in sestre izglasovali prodajo tega deleža novima večinskima lastnikoma, Bobu Igerju in Joshui Kushnerju, pri čemer so Bussovo popolnoma izločili.

Joshua Kushner
Joshua Kushner
FOTO: AP

Pravila lige NBA določajo, da mora imeti guverner kluba v lasti vsaj 15-odstotni delež. Če bi bratje in sestre 64-letnice prodali preostalih 17,8 odstotkov delnic družinskega sklada Buss Family Trust, bi Bussova izgubila svoj položaj vodje kluba, ki ji ga je zapustil pokojni oče Jerry Buss.

V sodnih dokumentih je ameriška direktorica ravnanje svojih sorojencev označila za "nesramno in zahrbtno". Trdi, da z njihovo odločitvijo nikoli ni bila seznanjena. Prva uradna sodna obravnava je tako razpisana za 5. november 2026.

Jerry Buss
Jerry Buss
FOTO: Reuters

Družina Buss je več kot 40 let vodila košarkarski klub Los Angeles Lakers. Lani so franšizo Lakers prodali podjetniku Marku Walterju za deset milijard dolarjev, vendar so obdržali manjšinski delež v večkratnih prvakih lige NBA. Če bo nova transakcija izvedena, bi družina Buss s tem izgubila ves vpliv, ki ga je ustvaril Jerry Buss, pionir športnega šovbiznisa, ki je v osemdesetih letih Lakersov vtisnil podobo, ki je združevala naslove prvaka, spektakel in hollywoodski glamur.

Lakers sodišče Jerry Buss Jeanie Buss

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