LA Lakers v središču družinske drame: Bussovi pred sodišče

Predsednica Lakersov Jeanie Buss FOTO: AP

Po poročanju portala The Athletic je Jeanie Buss na višjem sodišču v Los Angelesu uradno vložila 97 strani dolgo zahtevo, s katero želi preprečiti svojim petim sorojencem prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v košarkarskem klubu Los Angeles Lakers. Spor se je razplamtel, potem ko so njeni bratje in sestre izglasovali prodajo tega deleža novima večinskima lastnikoma, Bobu Igerju in Joshui Kushnerju, pri čemer so Bussovo popolnoma izločili.

Joshua Kushner FOTO: AP

Pravila lige NBA določajo, da mora imeti guverner kluba v lasti vsaj 15-odstotni delež. Če bi bratje in sestre 64-letnice prodali preostalih 17,8 odstotkov delnic družinskega sklada Buss Family Trust, bi Bussova izgubila svoj položaj vodje kluba, ki ji ga je zapustil pokojni oče Jerry Buss. V sodnih dokumentih je ameriška direktorica ravnanje svojih sorojencev označila za "nesramno in zahrbtno". Trdi, da z njihovo odločitvijo nikoli ni bila seznanjena. Prva uradna sodna obravnava je tako razpisana za 5. november 2026.

Jerry Buss FOTO: Reuters