James in druščina le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala

Poleg njiju so imeli dvojne številke še štirje igralci, med njimi rezervista Alex Caruso in Rajon Rondo . Caruso je zbral 10 točk, kar je njegov rekord v končnicah, Rondo pa je dosegel enajst točk, 10 skokov in osem podaj. Pri Houstonu, ki je skok izgubil kar s 26:52, je izstopal le Russell Westbrook s petindvajsetimi točkami. Štiri manj je dosegel prvi zvezdnik ekipe James Harden , šest manj pa Eric Gordon .

Odločilno vlogo sta odigrala prva zvezdnika ekipe Anthony Davis in LeBron James . Prvi je zbral 29 točk, 12 skokov, pet podaj in dve blokadi, James pa je za las zgrešil trojnega dvojčka - 16 točk, 15 skokov, devet podaj, dve ukradeni žogi.

Lakers so imeli v zadnji četrtini že 23 točk prednosti, Houston pa se je po delnem izidu 18:2 približal na 103:96. Vse dvome sta rešila James s košem za 105:96 ter Caruso s trojko dobre pol minute pred koncem. James še ni izgubil serije, če je vodil s 3:1. Tako je bilo to v Miamiju in Clevelandu. Skupno je vseh trinajst dvobojev, ki so bili 3:1, srečno pripeljal do cilja. Če je njegova ekipa dobila četrto tekmo, je v šestintridesetih primerih od šestinštiridesetih končal serijo na naslednji tekmi.

Rockets so bili 2015 v zaostanku 1:3 proti Los Angeles Clippers, a so na koncu dobili serijo s 4:3.



Liga NBA, končnica, izid:

- zahod, polfinale:

Houston Rockets - Los Angeles Lakers 100:110

(LA Lakers so v zmagah povedli s 3:1).