Hongkonžani osuplo ugotovili, da sta Luka in LeBron zdaj v istem moštvu

Dve uri pred težko pričakovano NBA-tekmo v Los Angelesu je bila na blagajni na voljo le še ena vstopnica. 420 evrov je bilo treba odšteti zanjo. Za obračun novega Lakersa Luke Dončića z njegovimi nekdanjimi soigralci pri Dallasu je vladalo veliko zanimanje, v Kaliforniji so zavihrale tudi slovenske zastave. Navijači so prišli z vsega sveta, mladeniči iz Hongkonga pa celo v napačnih dresih, saj so pričakovali spopad med Dončićem in LeBronom Jamesom, nato pa presenečeni ugotovili, da sta zdaj postala soigralca.

Pred dvorano v Dallasu je kip Dirka Nowitzkega, pred dvorano v Los Angelesu kip Kobeja Bryanta. Luko Dončića so in bodo primerjali le z velikani košarke, takšna so tudi pričakovanja. "Radi imamo Luko tu v LA-ju. Bo vodja, nekdo, ki bo dosegal lahke koše in soigralce naredil še boljše, ki nas bo tudi popeljal do naslova. Pričakujem, da bo to naredil skupaj z LeBronom. Še letos," je prepričan Thomas, navijač Lakersov.

In že takoj so na Dončićeve tekme v Los Angeles začeli romati tudi slovenski navijači. Nekateri si jih bodo ogledali v naslednjih dneh, drugi pa so ujeli že sinočnjo tekmo z njegovimi nekdanjimi soigralci. "Mi smo kupili vstopnice že septembra, ker smo nameravali priti na tekmo Dallasa z Lakersi, zdaj pa se nam je vse poklopilo in smo strašno zadovoljni, da se nam je. Vsekakor je zelo čustvena ta tekma tudi za nas," so pripovedovali pred začetkom. V dvorani so pričakovali odličen derbi, dobro navijaško vzdušje in dober rezultat. "Pa da nas bo Dončić malo pozdravil, tako od daleč, ker imamo karte povsem na vrhu," so se smejali.

Vstopnice za tekme Lakersov so sicer nasploh drage, dvorana polna, večinoma tudi razprodana. Dve uri pred tekmo se je pred dvorano vila dolga vrsta, na blagajni pa so povedali, da imajo samo še eno vstopnico po ceni 440 dolarjev (420 evrov). Zato je bilo za nekatere ključno vprašanje, kako priti v dvorano. "Pravzaprav sva imela načrtovano potovanje iz New Yorka v Las Vegas, danes sva priletela sem v Los Angeles povsem naključno, tako da gledava to dogajanje in upava, da bova morda dobila tudi karte," je pojasnjeval slovenski navijač Miha.

Medtem je nekaj pozornosti sprožil avtomobil, ki se je pripeljal pred dvorano, nekateri navijači so celo upali, da v njem sedi Dončić. A vse je bilo le del kampanje za njegovo novo obutev. In v množici ob avtu – kot boleč spomin za navijače Dallasa – še mladeniči, ki so iz Hongkonga pripotovali v zdaj napačnih dresih: "Precej žalostno za nas. Pričakovali smo, da bomo videli spopad med Luko in LeBronom, zdaj pa se je izkazalo, da sta v istem moštvu," niso skrivali presenečenja, ob tem pa napovedali, da bodo navijali za Luko.

Hongkonžana v napačnih dresih FOTO: POP TV