Magic Johnson o Jokiću: njegov košarkarski IQ je izvenserijski

V noči na četrtek vse ljubitelje najmočnejše košarkarske lige na svetu znova čaka poslastica med Los Angeles Lakersi in Denver Nuggetsi. Na zadnji medsebojni tekmi v preteklem vikendu so oslabljeni Lakersi, brez Luke Dončića in LeBrona Jamesa, skoraj presenetili Denver (brez Nikole Jokića, a z zajetno minutažo Vlatka Čančarja). No, tokrat bo dvoboj še bolj začinjen, nasproti si bosta namreč stala tudi Dončić in Jokić. Za slednjega je legendarni košarkar Magic Johson dejal, da je najboljši košarkar na svetu. Kako bo odgovoril slovenski zvezdnik, ki je v zadnjem času ujel pravi ritem in že navdušuje v novem vijoličasto-zlatem dresu.

Da so tekme med Lakersi in Nuggetsi še posebej atraktivne za slovenske ljubitelje košarke, vedno znova poskrbita zvezdnika in velika prijatelja tudi izven košarkarskih igrišč, Luka Dončić in Nikola Jokić. Prvi je ob menjavi moštva (iz Dallasa se je preselil v Kalifornijo) že ujel pravi ritem, drugi je še pred eno spektakularno sezono, ko lahko še četrtič v zadnjih petih letih postane najkoristnejši igralec lige NBA. Leta 2023 je ta laskavi naziv prejel Joel Embiid. Tekma se bo po slovenskem času začela ob 3. ponoči, lahko pa jo boste spremljali na Kanalu A in VOYO. Jezerniki (42-25), ki so trenutno četrti na zahodu, so po krajši krizi znova v nizu dveh zaporednih zmag, Denver (44-25, tretje moštvo zahodne konference) deluje v zadnjem času bolj po principu toplo hladno. Se lahko domači košarkarji s pomočjo domačih navijačev v Crypto.com Areni tokrat maščujejo za poraz s sobotne tekme?

Odgovor na to vprašanje zagotovo ni lahek, saj je vedno, ko ti stoji nasproti srbski zvezdnik, tvoje delo precej oteženo. S tem se strinja tudi legendarni Magic Johnson, ki je vso svojo kariero (13 let) preživel v dresu Lakersov. Na vprašanje o srbskem košarkarju je odgovoril: "Trenutno je najboljši igralec v košarki. Zelo dobro bere igro, različne situacije in obrambe. Njegov košarkarski IQ je izvenserijski." Glede na to, da je Johnson eden izmed najboljših košarkarjev vseh časov, so te besede tako zanj kot za vse njegove privržence pravi balzam za ušesa.

Jokić trenutno v povprečju dosega 29,1 točke, 12,8 skoka, 10,3 podaje in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Poleg tega je šele tretji igralec v zgodovini, ki je dosegel 20+ točk, 20+ skokov in 20+ asistenc po Wiltu Chamberlainu (1968) in Russellu Westbrooku leta 2019.

"Ekipa, v kateri igra [Nikola] Jokić, je vedno nevarna, z njim na igrišču je vedno nevarno," je Dončić dejal po zmagi nad San Antonio Spursi. "Težko je igrati proti njemu. Pozna čisto vse trike ... Za nas je to izziv in zabava hkrati. Radi imamo izzive." Jokić in Dončić, ki veljata za dva najboljša evropska košarkarja v ligi, vplivata na igro na podoben način. To bo še tretjič, da se bosta ekipi srečali, potem ko je Dončić zamenjal delodajalca. Drugo je torej izpustil, na prvi pa je zablestel z 32 točkami pri zmagi Lakersov v gosteh s 123:100.