Lahko bi odšel, zdaj je potrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni član Lakersov

Lakersi so v minuli sezoni izpadli že v prvem krogu končnice in jasno je, da športnega direktorja Roba Pelinko to poletje čaka težka naloga. V moštvo želi pripeljati številne okrepitve, prvi cilj pa je prihod centra. Ameriški mediji omenjajo številne košarkarje, ki bi lahko prestopili v Lakerse, najglasneje pa se govori o prostih igralcih Brooku Lopezu in Clintu Capeli . Tudi v primeru prihoda enega od njih, Lakersi v prihodnji sezoni ne bodo med favoriti za osvojitev naslova. Tega se zaveda tudi izkušeni štirikratni prvak.

"Zavedamo se kako težko je zmagovati in istočasno razmišljati o sestavi moštva za prihodnost. Želimo oceniti kaj je najboljše za LeBrona v tej fazi njegovega življenja in kariere. Želi izkoristiti vsako sezono, ki mu je ostala, česar se zavedajo tudi Lakersi, ki ga podpirajo in želijo le najboljše zanj," je dodal Paul. James je poleg Bradleyja Beala iz Phoenixa edini košarkar v ligi, ki ima v pogodbi klavzulo, s katero lahko zavrne vse zamenjave. Jasno je, da so bile vse karte v njegovih rokah in Američan se je odločil, da bo v sezoni 2025/26 zaslužil 52,6 milijona dolarjev oziroma okoli 45 milijonov evrov.