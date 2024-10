Lahko Cedevita Olimpija v domači dvorani preseneti Budućnost?

A.M.

V prestolnici je danes dan za košarko, saj zmaji v okviru šestega kroga lige ABA gostijo Budućnost iz Podgorice. Slednji so na petih tekmah vknjižili štiri zmage in na lestvici zasedajo drugo mesto, košarkarji Cedevite Olimpije pa se v tekmo podajajo z odlično popotnico po zmagi v Evropskem pokalu. Obračun si boste lahko od 17.40 dalje s studijskim delom ogledali na Kanala A in VOYO.