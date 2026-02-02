Lahko Dončić in druščina prekinejo zmagoviti niz Knicksov?

New York Knicksi na zadnjih petih tekmah poraza ne poznajo, porazili so košarkarje Brooklyna, Philadelphie, Sacramenta, Toronta in nazadnje še Portlanda.
Lakersi v New York potujejo po visoki zmagi nad Washington Wizardsi, tekmi, na kateri je Luka Dončić že po prvih dveh četrtinah dosegel trojni dvojček.
Pred tem so košarkarji LA-ja izgubili proti Cleveland Cavaliersom, zmagali proti čikaškim bikom in Dončićevemu nekdanjemu klubu, Dallasu, ter izgubili proti mestnim tekmecem, Clippersom.
