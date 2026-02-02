Lahko Dončić in druščina prekinejo zmagoviti niz Knicksov?

New York Knicksi na zadnjih petih tekmah poraza ne poznajo, porazili so košarkarje Brooklyna, Philadelphie, Sacramenta, Toronta in nazadnje še Portlanda.

Dončić že v prvem polčasu odčaral svoje na dvorišču čarovnikov: 'Bili smo pravi'

Lakersi v New York potujejo po visoki zmagi nad Washington Wizardsi, tekmi, na kateri je Luka Dončić že po prvih dveh četrtinah dosegel trojni dvojček.

Pred tem so košarkarji LA-ja izgubili proti Cleveland Cavaliersom, zmagali proti čikaškim bikom in Dončićevemu nekdanjemu klubu, Dallasu, ter izgubili proti mestnim tekmecem, Clippersom.