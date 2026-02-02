Naslovnica
Košarka

Lahko Dončić in druščina prekinejo zmagoviti niz Knicksov?

New York, 02. 02. 2026 00.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Luka Dončić

Košarkarje Los Angelesa na čelu z Luko Dončićem v New Yorku čaka nova težka naloga. V Madison Square Gardnu se bodo pomerili z Knicksi, drugim moštvom Vzhoda, in skušali prekiniti njihov zmagoviti niz.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

New York Knicksi na zadnjih petih tekmah poraza ne poznajo, porazili so košarkarje Brooklyna, Philadelphie, Sacramenta, Toronta in nazadnje še Portlanda.

Preberi še Dončić že v prvem polčasu odčaral svoje na dvorišču čarovnikov: 'Bili smo pravi'

Lakersi v New York potujejo po visoki zmagi nad Washington Wizardsi, tekmi, na kateri je Luka Dončić že po prvih dveh četrtinah dosegel trojni dvojček.

Pred tem so košarkarji LA-ja izgubili proti Cleveland Cavaliersom, zmagali proti čikaškim bikom in Dončićevemu nekdanjemu klubu, Dallasu, ter izgubili proti mestnim tekmecem, Clippersom.

