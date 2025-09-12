Svetli način
Košarka

Nemčija zanesljivo vodi proti Fincem, prvo ime pa znova Wagner

Riga, 12. 09. 2025 16.35 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
3

Danes bo na EuroBasketu v Rigi znano, kateri dve reprezentanci se bosta prebili v veliki finale. V prvem polfinalu se merita Nemčija, ki je v četrtfinalu izločila Slovenijo, in senzacionalna Finska. Nemčija je prvo četrtino dobila s 30:26. Drugi polfinale bo pravi sosedski derbi – Grčija proti Turčiji. Grki se zanašajo predvsem na izjemnega Giannisa Antetokounmpa, Turčija pa je na prvenstvu še neporažena.

Nemci so z Luko Dončićem in Slovenijo opravili v četrtfinalu, njihova največja orožja pa ostajata kapetan Dennis Schröder ter Franz Wagner. Finska je na prvenstvu največje presenečenje – po izločitvi Srbije so v četrtfinalu premagali še Gruzijo. V polfinalu nimajo česa izgubiti, zato lahko Nemcem pripravijo izjemno težko nalogo.

Preberi še Igrali so izjemno, z njimi smo upali in trepetali, na koncu so zmagali Nemci

Dončić je v četrtfinalu dosegel 39 točk, a to ni bilo dovolj za srčne Slovence, ki so v razburljivi tekmi v sredo izgubili proti Nemcem z 99:91. Košarkar Orlanda Wagner je za Nemčijo prispeval 23 točk, kapetan Schröder pa je dodal 20 točk.

Preberi še Luka, fantje, oprostite, zaslužite si več

Na drugi strani košarkarji Finske na EuroBasketu še naprej pišejo pravljico. Po senzacionalni zmagi nad Srbijo v osmini finala, so v četrtfinalu opravili še z Gruzijo (93:79) in si priigrali zgodovinsko uvrstitev v polfinale. 

V drugem polfinalu se obeta vroč sosedski derbi med Grčijo in Turčijo

V drugem petkovem polfinalu se bosta pomerili Grčija in Turčija. Obe reprezentanci sta si napredovanje zagotovili v torek. Giannis Antetokounmpo je ob zmagi Grčije proti Litvi z 87:76 dosegel 29 točk. Alperen Sengün je s trojnim dvojčkom pomagal neporaženi Turčiji do zmage s 91:77 proti Poljski.

Izid, EuroBasket, polfinale:

Nemčija - Finska 30:26* (30:26, -:-, -:-, -:-)

20.00 Grčija - Turčija -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

košarka finska nemčija eurobasket polfinale
Naslednji članek

KOMENTARJI (3)

rob3rt
12. 09. 2025 16.24
+1
Ne more, imajo premočnega 6., 7. in 8. igralca na igrišču...
ODGOVORI
1 0
drimtim
12. 09. 2025 16.24
+1
Glede na sojenje proti Sloveniji je povsem jasno kdo gre v finale.Sramotno EP.
ODGOVORI
1 0
štajerc65
12. 09. 2025 16.21
+2
Seveda lahko. Premagati mora Nemčijo in sodnike. Navijam za finsko ker ta Šroder ni za nikamor pokvarjenec.
ODGOVORI
2 0
