Dončić ponovno navdušil: Iz tekme v tekmo je boljši

Los Angeles Lakersi so z rezultatom 108:102 premagali Los Angeles Clipperse in vknjižili šesto zaporedno zmago, po kateri je na zahodu pred njimi le še Oklahoma City Thunder. Pri jezernikih je ponovno pozitivno izstopal slovenski zvezdnik Luka Dončić, njegov učinek pa je po obračunu izpostavil tudi trener JJ Redick.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers se na obračunu proti mestnim tekmecem niti za sekundo niso znašli v zaostanku. Kljub temu, da so zaradi poškodb na tekmi manjkali Austin Reaves, Rui Hachimura, Maxi Kleber in Jordan Goodwin, so Lakersi nalogo opravili z odliko, tudi po zaslugi klopi, ki je dosegla 34 točk. "Nismo bili popolni, smo pa pokazali pravi karakter. Zaradi poškodb morajo različni košarkarji prevzemati odgovornost," je po zmagi povedal trener Lakersov JJ Redick.

40-letnik je veliko pozornosti namenil tudi Luki Dončiću, ki je na parketu preživel skoraj 37 minut, 12-krat metal za tri točke in bil pri tem petkrat uspešen, obračun pa sklenil z 29 točkami, devetimi asistencami in šestimi skoki. "Tekmo je začel odlično, kar je vplivalo na celotno ekipo. Ko smo potrebovali koš, je zadel. Z izjemo šestih izgubljenih žog je igral fantastično. Iz tekme v tekmo je boljši, kar vpliva na njegovo samozavest in na ostale igralce."

Luka Dončić na tekmi proti Los Angeles Clippersom FOTO: AP icon-expand

Besedam trenerja se je pridružil tudi Gabe Vincent: "Dončić nasprotnikom povzroča veliko težav. Z njegovo energijo in strastjo se hranimo. Zabavno je, ko je igralec, ki ustvarja izjemne akcije in odlično zaključuje napade, tvoj soigralec. Ko se razigra, ga je res težko ustaviti." Lakersi so poleg atraktivnih in učinkovitih napadalnih akcij poskrbeli tudi za veliko izjemnih obrambnih vložkov, ki so jih navijači pospremili s stoječimi ovacijami. Na račun odlične obrambe so pred polčasom poskrbeli za katastrofalno obdobje nasprotne ekipe, ki skoraj osem minut ni dosegla koša. "Ponosen sem na to, kako se na tekmah borimo. Igramo nesebično, zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da vsi razumemo svoje naloge," je dodal Vincent.

Gabe Vincent na tekmi proti Los Angeles Clippersom FOTO: AP icon-expand