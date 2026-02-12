Naslovnica
Košarka

Lakersi brez Dončića v lovu na zmago proti Dallasu, ki je v hudi krizi

Los Angeles, 12. 02. 2026 20.48 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo po dveh zaporednih porazih, ko so izgubili proti Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs, v domači dvorani gostili Dallas Mavericks, ki se nahaja v hudi krizi. Nekdanja ekipa Luke Dončića, ki zaradi poškodbe ne bo igral, je izgubila zadnjih osem tekem.

Lakersi so na zadnji tekmi proti San Antonio Spurs, ko so gladko izgubili s 108:136, nastopili močno oslabljeni. Bili so praktično brez vseh članov začetne peterke: Luka Dončić (zadnja stegenska mišica), LeBron James (stopalo), Austin Reaves (mečna mišica), Deandre Ayton (koleno) in Marcus Smart (gleženj).

Preberi še Dončić ne bo igral proti 'bivšemu' Dallasu, tudi Flagg je poškodovan

Proti Dallasu bodo skušali sestaviti precej bolj konkurenčno zasedbo, zagotovo pa bo še naprej manjkal Dončić, ki je izpustil zadnje tri obračune. Mavericksi bodo medtem na zadnji tekmi pred premorom All-Star igrali brez novinca in enega svojih glavnih adutov Cooperja Flagga.

Pred zadnjima porazoma so Lakersi dobili šest od osmih tekem, niz pa so začeli prav z zmago v Dallasu (116:110). Dončić je takrat za Los Angeles dosegel 33 točk, nekdanji član Lakersov Max Christie pa 24 za Dallas. Ta poraz je sprožil trenutno serijo osmih zaporednih porazov Dallasa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba dallas mavericks los angeles lakers

Marjanović (znova) navdušuje množice v ZDA, tudi v novinarski vlogi

