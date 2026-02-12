Lakersi brez Dončića v lovu na zmago proti Dallasu, ki je v hudi krizi

Lakersi so na zadnji tekmi proti San Antonio Spurs, ko so gladko izgubili s 108:136, nastopili močno oslabljeni. Bili so praktično brez vseh članov začetne peterke: Luka Dončić (zadnja stegenska mišica), LeBron James (stopalo), Austin Reaves (mečna mišica), Deandre Ayton (koleno) in Marcus Smart (gleženj).

Dončić ne bo igral proti 'bivšemu' Dallasu, tudi Flagg je poškodovan

Proti Dallasu bodo skušali sestaviti precej bolj konkurenčno zasedbo, zagotovo pa bo še naprej manjkal Dončić, ki je izpustil zadnje tri obračune. Mavericksi bodo medtem na zadnji tekmi pred premorom All-Star igrali brez novinca in enega svojih glavnih adutov Cooperja Flagga.

Pred zadnjima porazoma so Lakersi dobili šest od osmih tekem, niz pa so začeli prav z zmago v Dallasu (116:110). Dončić je takrat za Los Angeles dosegel 33 točk, nekdanji član Lakersov Max Christie pa 24 za Dallas. Ta poraz je sprožil trenutno serijo osmih zaporednih porazov Dallasa.