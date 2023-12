Lakers in Pacers v finalu novega pokalnega turnirja

Kalifornijci so svoje delo opravili zanesljivo, blestel je veteran LeBron James, ki je v manj kot 23 minutah vpisal 30 točk, osem podaj in pet skokov. V zadnji četrtini sploh ni igral. James, ki bo 30. decembra dopolnil 39 let, je bil zelo učinkovit, iz igre je zadel devet od 12 metov, za tri točke je metal 4:4. Odločilen udarec so jezerniki zadali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 43:17. Anthony Davis je za Lakers prispeval 16 točk in 15 skokov, medtem ko pri tekmecih nihče ni presegel 14 točk.