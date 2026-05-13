'Dončić je naš partner in vodja, okrog katerega želimo graditi ekipo'

Letošnja sezona se je za jezernike končala veliko hitreje, kot so si želeli. Drugačen razplet bi glede na dejstvo, da Luka Dončić v končnici zaradi poškodbe ni stopil na parket, težko pričakovali. A to je zgodovina, vsa pozornost pa je zdaj že na naslednji sezoni. In kakšne spremembe lahko do takrat pričakujemo v kadru jezernikov? "Ekipa se gradi na različne načine. Skozi menjave se moštva zaradi krutega sistema odrekajo odličnim igralcem. Potem imamo še nabor novincev in proste košarkarje. Spremljali bomo vse možnosti, da okrepimo ekipo. Kader bo sestavljen okrog Luke in njegovih potreb. On je vodja in igralec, okrog katerega želimo v prihodnosti graditi na pravilen način," je povedal športni direktor Los Angeles Lakersov Rob Pelinka.

Rob Pelinka FOTO: Profimedia

Stvari pa se ne morejo zgoditi kar čez noč, česar se Pelinka zelo dobro zaveda: "To je proces, o katerem se z Dončićem in njegovo ekipo nenehno pogovarjamo. Je odličen partner, ki ima izjemen košarkarski IQ, tako da je sodelovati z njim res navdihujoče. Z njim se še načrtujem videti, preden se odpravi domov k svojima hčerkama." O slovenskem košarkarskem asu pa ni govoril le Pelinka, pač pa tudi trener JJ Redick, ki je izpostavil njegove odlične vodstvene sposobnosti in se dotaknil njegovega napredka: "Luka je že poleti s svojimi dejanji zunaj parketa pokazal, da je vodja. Med sezono je na igrišču in ob njem gradil pomembna razmerja in na pozitiven način postal bolj glasen. Lansko sezono, ko se nam je pridružil, nismo dobili njegove najboljše različice. Takrat je bil odličen, letos pa je bil fenomenalen soigralec in vodja, za katerim je sijajna sezona."

JJ Redick in Luka Dončić FOTO: AP