Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Spomnimo, pred dnevi so košarkarji San Antonio Spurs so v severnoameriški ligi NBA doma v derbiju z 99:96 premagali Los Angeles Lakers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za poražene goste v 38 minutah in 31 sekundah nanizal 31 točk, osem podaj in šest skokov, a z ekipo ostal brez četrtfinala pokala NBA in obenem tokratnim tekmecem prepustil prvo mesto na lestvici.

Jezerniki so v drugi četrtini povedli že za 20 točk, domači pa so se vrnili v tretji četrtini. Dobili so jo s 30:14 ter nato v tesni končnici ohranili prednost za preboj četrtfinale medsezonskega pokalnega tekmovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dončić je ob odhodu z igrišča prišel v neprijeten spor z enim od navijačev. Ne da bi pogledal, je proti neki ženski vrgel svoj zapestni trak. Nato se je vrnil, da bi ga pobral, pri čemer ga je moški, ki je stal ob njej, odrinil.

Luka Dončić in JJ Redick FOTO: Profimedia

"Samo vrgel sem svoj zapestni trak, kot to počnem na skoraj vsaki tekmi," je pojasnil Dončić. "Nato sem slišal, da ga ženska ne želi, zato sem se vrnil, da bi ga vzel nazaj. Takrat me je moški odrinil. Zapestni trak sem potem dal nekomu drugemu." Izid, liga NBA, redni del:

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers