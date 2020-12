Lakers sklenili krog in z bogato pogodbo nagradili Anthonyja Davisa

Le dan po podaljšanju pogodbe LeBrona Jamesa, ki bo v mestu angelov ostal naslednje tri sezone, so si Jezerniki zagotovili še drugi del zvezdniškega dvojca, ki je moštvo prejšnjo sezono popeljal do naslova prvaka, prvega po letu 2010.

Davis je bil poleg Jamesa najbolj zaslužen za to, da so v končnici Lakers izgubili vsega pet tekem, od tega dve proti Miami Heat Gorana Dragića v finalu lige NBA. V končnici je v mehurčku na Floridi v povprečju dosegal 27,7 točke, 9,7 skoka in 3,5 podaje na tekmo, v karieri pa je v osmih sezonah zabeležil povprečje 24 točk in 10,4 skoka.