'Dončić se počuti veliko bolje, pripravljen je na tekmo'

Los Angeles Lakersi so končnico začeli z dvema tekmama na domačem parketu. Prvo so dobili košarkarji moštva Minnesota Timberwolves, ki so takrat v odlični dnevni formi povsem nadigrali Lakerse, na drugi pa so varovanci JJ Redicka na račun izjemne obrambe serijo izenačili na ena. "To je to. S takšno obrambo nam bo težko kdo kos," je po zmagi na drugi tekmi povedal Luka Dončić.