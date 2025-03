Redick kljub porazu poln hvale na račun svojih varovancev

Okrnjeni Lakersi so vselej zahtevno gostovanje v Denverju začeli v peterki Austin Reaves, Dalton Knecht, Jordan Goodwin, Jarred Vanderbilt in Alex Len. Malokdo si je mislil, da se bodo zmogli kosati s favoriziranimi domačini, ki pa so se morali za zmago na koncu pošteno potruditi. Jamal Murray je odločilno trojko dosegel pet sekund pred koncem.

"Ponosen sem zaradi borbe in vztrajnosti, ki smo ju pokazali. Še posebej, ker drugega polčasa nismo začeli dobro. V tranzicijski obrambi smo bili slabi, a se nam je uspelo vrniti in prevzeti vodstvo. Veliko stvari bi lahko naredili tudi boljše, veseli pa me, da smo bili kljub temu v položaju za zmago," je na novinarski konferenci po tekmi razlagal J. J. Redick.