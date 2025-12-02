Svetli način
Košarka

Dončić prevzel krivdo za poraz: 'Tega si ne smem privoščiti'

Los Angeles, 02. 12. 2025 07.38 | Posodobljeno pred 23 minutami

38 točk Luke Dončića je bilo premalo, da bi Los Angeles Lakersi podaljšali niz zmag na osem. Slovenski zvezdnik je krivdo za poraz proti Phoenix Suns (108:125) prevzel nase. Dejal je, da si ne glede na strelski izkupiček nikakor ne bi smel privoščiti kar devet izgubljenih žog.

Luka Dončić je proti Phoenixu kar 20 od skupno 38 točk dosegel v prvi četrtini.
Luka Dončić je proti Phoenixu kar 20 od skupno 38 točk dosegel v prvi četrtini. FOTO: Profimedia

Utrujenim Lakersom se je poznalo, da so bili na delu drugi zaporedni večer. Proti Phoenixu, pri katerem je igro že v prvi četrtini zapustil Devin Booker, so priključek držali le večji del prvega polčasa.

"Moja krivda. Ne smem si privoščiti, da izgubim devet žog. Želel sem vključiti ostale v igro, namesto da bi metal, ampak to ne opravičuje devet izgubljenih žog," je razočaranje po petem porazu sezone strnil Luka Dončić.

Phoenixu se je obrestoval obrambni načrt, saj so Dončiću puščali kar nekaj prostora za mete, pri čemer so poskrbeli, da slovenski zvezdnik ni uspel razigrati soigralcev. 26-letni Ljubljančan je po tekmi priznal, da ga je obramba Phoenixa nekoliko zmedla, nakar je še enkrat poudaril, da bi kljub temu enostavno moral igrati bolje.

Lakersi niso imeli svojega dne, kar ne velja zgolj za igro v napadu, ampak tudi – ali predvsem – v obrambi. Čeprav so bila sonca večji del tekme brez svoje prve napadalne violine, sta predvsem Dillon Brooks in Collin Gillespie lepo napolnila domačo mrežico. Skupaj sta dosegla kar 61 točk, Gillespie je z 28 postavil strelski rekord kariere.

Luka Dončić proti Phoenix Suns
Luka Dončić proti Phoenix Suns FOTO: Sofascore.com

"Moramo bolj paziti na žogo v napadu in igrati bolj fizično v obrambi. Preveč lahkih metov so imeli," je dodal Dončić.

Pred Lakersi so zdaj tri zaporedna gostovanja, najprej pri moštvu Toronto Raptors, ki je s 14 zmagami in sedmimi porazi eno najlepših presenečenj sezone. Dončić se je na vprašanje, kje tiči razlog za uspeh raptorjev, opravičil z besedami, da ne gleda veliko tekem lige NBA.

Dotaknil pa se je tudi slovenske reprezentance, ki je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prišla do zelo pomembne zmage na Švedskem. "Igrali so super, veliko bolje kot na prvi tekmi. Vsa čast vsem fantom. Res so si zaslužili to zmago," je bil zadovoljen slovenski kapetan.

košarka luka dončić los angeles lakers phoenix suns
