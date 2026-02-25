Dončić opisal (slab) zadnji napad: Bil sem odprt, a zdelo se mi je da sem predaleč

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Košarkarji Los Angeles Lakers so neprepričljivo začeli odločilni del rednega dela sezone lige NBA za zagotovitev najboljšega izhodišča za končnico. Jezerniki so doživeli še drugi poraz zapovrstjo. Tokrat je bila le z eno točko razlike boljša ekipa Orlando Magic.

Luka Dončić vs Orlando FOTO: Sofascore.com

Pet košarkarjev Los Angelesa je sicer doseglo deset točk ali več, vendar pa se je v napeti končnici tekme tehtnica prevesila na stran gostov iz Floride, ki so imeli precejšnje težave z metom z razdalje (7:29).

LeBron James je imel met za zmago Lakersov. FOTO: AP

Luka Dončić je pred domačimi navijači v Crypto.com Areni 22 točkam dodal še 15 asistenc, devet skokov, ob tem je imel še dve izgubljeni žogi. Prav izgubljene žoge, teh se je nabralo 12 za domačo ekipo so tokrat pestile Lakers. Dončićevih 15 asistenc je bilo največ na tekmi.

Veteran jezernikov LeBron James se je ustavil pri 21 točkah, a je imel ob tem pet izgubljenih žog. Enaindvajset točk je imel v statistiki tudi Deandre Ayton, ki je soigralcem pomagal tudi s 13 skoki. Austin Reaves je dosegel 18 točk, rezervist Rui Hačimura pa jih je dodal 10.

"Da, bil sem sam. Imel sem odprt met, toda odločil sem se za podajo. Menil sem, da sem predaleč od koša, zato nisem vrgel," je (slab) zadnji napad jezernikov dobrih šest sekund pred koncem ob zaostanku pičle točke opisal Luka Dončić in bil vidno razočaran po bolečem porazu, potem ko so domači vodili praktično celo tekmo, a niso uspeli tekmecem zadati odločilnega udarca.

"Veliko priložnosti smo imeli za končni udarec. Nismo in nismo uspeli zadeti ob ključnih trenutkih. Odgovornost za slabo izpeljano končnico pa prevzemam sam. Moral bi se odločiti bolje. Boli, a gremo naprej," je za ESPN razpredal 26-letni Ljubljančan. Strateg ekipe iz mesta angelov JJ Redick je radovednim novinarjem tudi najprej moral opisati zadnji napad ...

"Akcija je bila za Luko. Bil je v dobrem položaju, a je imel pomisleke. Verjetno je zato podal LeBronu," je povedal domači trener, ki je bil zelo nezadovoljen po porazu, zmago so namreč nasdšprotniku jezerniku poklonili kar sami z nezbrano končnico.

Los Angeles Lakers vs Orlando Magic FOTO: Sofascore.com

"Redko izgubljamo končnice, ko je rezultat aktiven. Tokrat smo. Veliko se je dogajalo v zadnji minuti. Hačimuri smo pripravili odprt met. Je eden naših boljših strelcev, a je zgrešil. Potem smo dobili žogo in hitro dali koš pred akcije Luke in LeBrona," je še dodal Redick, ki pa je bil s predstavo varovancev na splošno kar zadovoljen.

JJ Redick in Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Dobro smo odigrali v obrambi, vendar potem nismo dobili skoka. Vedeli smo, da nas zaradi višine in fizične moči Orlanda čaka trd boj pod obročem. Razlika je bila le točko, imeli pa so osem priložnost več za dosego košev. Izgubili smo več žog in predvsem dopustili preveč napadalnih skokov. Poraz je zelo neprijeten, ker si ga nismo zaslužili," je še dejal prvi med enakimi pri LA-ju.

Velike preglavice je domačim jezernikom povzročal zelo razpoloženi Paolo Banchero, ki je domačim nasul 36 točk, ob tem pa je imel tudi 10 skokov. Wendel Carter mlajši in Desmond Bane sta pomagala z 20 oziroma 22 točkami. Carter je bil tudi avtor odločilnega koša 6,7 sekunde pred koncem, James pa je nato 2,2 sekunde pred zvokom sirene zgrešil met za tri točke, potem ko je dobil podajo od sicer povsem samega Dončića na metu za tri točke.

Paolo Banchero vs Lakers FOTO: Sofascore.com

Los Angeles je na zadnjih šestih tekmah doživel štiri poraze ter zdrsnil na šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference z razmerjem 34 zmag in 23 porazov. Na vrhu razpredelnice je Oklahoma City Thunder s 45 zmagami in 14 porazi. Izidi, liga NBA:

Los Angeles Lakers - Orlando Magic 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)

Luka Dončić 22 (8:24 iz igre, 2:10 za tri, 4:9 prosti meti, devet skokov, petnajst podaj, dve izgubljeni žogi, ena blokada v 38 minutah). Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 114:135 Atlanta Hawks - Washington Wizards 119:98 Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 114:123 Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 107:116 Cleveland Cavaliers - New York Knicks 109:94 Chicago Bulls - Charlotte Hornets 99:131 Milwaukee Bucks - Miami Heat 128:117 New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 113:109 Phoenix Suns - Boston Celtics 81:97 Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 121:124