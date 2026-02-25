Naslovnica
Košarka

Dončić opisal (slab) zadnji napad: Bil sem odprt, a zdelo se mi je da sem predaleč

Los Angeles, 25. 02. 2026 07.16 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Los Angeles Lakersi so se ves čas tekme z Orlandom "igrali z ognjem". Gostje, ki so zgrešili številne mete, a ves čas ostajali v igri za zmago, so vodili na začetku srečanja s 6:5, nato pa so vse do predzadnje minute v vodstvu domači, ki pa so končnico odigrali zelo slabo. Še posebej zadnji napad, ko je iz težkega položaja zgrešil LeBron James in Orlando se je veselil zmage (110:109). Luka Dončić je ob slabem metu zbral 22 točk, imel pa je še kar petnajst asistenc in devet skokov. Na parketu Crypto.com Arene je preživel 38 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji Los Angeles Lakers so neprepričljivo začeli odločilni del rednega dela sezone lige NBA za zagotovitev najboljšega izhodišča za končnico. Jezerniki so doživeli še drugi poraz zapovrstjo. Tokrat je bila le z eno točko razlike boljša ekipa Orlando Magic. 

Luka Dončić vs Orlando
Luka Dončić vs Orlando
FOTO: Sofascore.com

Pet košarkarjev Los Angelesa je sicer doseglo deset točk ali več, vendar pa se je v napeti končnici tekme tehtnica prevesila na stran gostov iz Floride, ki so imeli precejšnje težave z metom z razdalje (7:29).

LeBron James je imel met za zmago Lakersov.
LeBron James je imel met za zmago Lakersov.
FOTO: AP

Luka Dončić je pred domačimi navijači v Crypto.com Areni 22 točkam dodal še 15 asistenc, devet skokov, ob tem je imel še dve izgubljeni žogi. Prav izgubljene žoge, teh se je nabralo 12 za domačo ekipo so tokrat pestile Lakers. Dončićevih 15 asistenc je bilo največ na tekmi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Veteran jezernikov LeBron James se je ustavil pri 21 točkah, a je imel ob tem pet izgubljenih žog. Enaindvajset točk je imel v statistiki tudi Deandre Ayton, ki je soigralcem pomagal tudi s 13 skoki. Austin Reaves je dosegel 18 točk, rezervist Rui Hačimura pa jih je dodal 10. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Da, bil sem sam. Imel sem odprt met, toda odločil sem se za podajo. Menil sem, da sem predaleč od koša, zato nisem vrgel," je (slab) zadnji napad jezernikov dobrih šest sekund pred koncem ob zaostanku pičle točke opisal Luka Dončić in bil vidno razočaran po bolečem porazu, potem ko so domači vodili praktično celo tekmo, a niso uspeli tekmecem zadati odločilnega udarca. 

Preberi še Domač poraz z Orlandom: Lakersi so se igrali z ognjem in se tudi opekli

"Veliko priložnosti smo imeli za končni udarec. Nismo in nismo uspeli zadeti ob ključnih trenutkih. Odgovornost za slabo izpeljano končnico pa prevzemam sam. Moral bi se odločiti bolje. Boli, a gremo naprej," je za ESPN razpredal 26-letni Ljubljančan. Strateg ekipe iz mesta angelov JJ Redick je radovednim novinarjem tudi najprej moral opisati zadnji napad ... 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Akcija je bila za Luko. Bil je v dobrem položaju, a je imel pomisleke. Verjetno je zato podal LeBronu," je povedal domači trener, ki je bil zelo nezadovoljen po porazu, zmago so namreč nasdšprotniku jezerniku poklonili kar sami z nezbrano končnico. 

Los Angeles Lakers vs Orlando Magic
Los Angeles Lakers vs Orlando Magic
FOTO: Sofascore.com

"Redko izgubljamo končnice, ko je rezultat aktiven. Tokrat smo. Veliko se je dogajalo v zadnji minuti. Hačimuri smo pripravili odprt met. Je eden naših boljših strelcev, a je zgrešil. Potem smo dobili žogo in hitro dali koš pred akcije Luke in LeBrona," je še dodal Redick, ki pa je bil s predstavo varovancev na splošno kar zadovoljen. 

JJ Redick in Luka Dončić
JJ Redick in Luka Dončić
FOTO: Profimedia

"Dobro smo odigrali v obrambi, vendar potem nismo dobili skoka. Vedeli smo, da nas zaradi višine in fizične moči Orlanda čaka trd boj pod obročem. Razlika je bila le točko, imeli pa so osem priložnost več za dosego košev. Izgubili smo več žog in predvsem dopustili preveč napadalnih skokov. Poraz je zelo neprijeten, ker si ga nismo zaslužili," je še dejal prvi med enakimi pri LA-ju.

Preberi še Durant: Želim peto olimpijsko zlato

Velike preglavice je domačim jezernikom povzročal zelo razpoloženi Paolo Banchero, ki je domačim nasul 36 točk, ob tem pa je imel tudi 10 skokov. Wendel Carter mlajši in Desmond Bane sta pomagala z 20 oziroma 22 točkami. Carter je bil tudi avtor odločilnega koša 6,7 sekunde pred koncem, James pa je nato 2,2 sekunde pred zvokom sirene zgrešil met za tri točke, potem ko je dobil podajo od sicer povsem samega Dončića na metu za tri točke.

Paolo Banchero vs Lakers
Paolo Banchero vs Lakers
FOTO: Sofascore.com

Los Angeles je na zadnjih šestih tekmah doživel štiri poraze ter zdrsnil na šesto mesto v razvrstitvi zahodne konference z razmerjem 34 zmag in 23 porazov. Na vrhu razpredelnice je Oklahoma City Thunder s 45 zmagami in 14 porazi.

Izidi, liga NBA:
Los Angeles Lakers - Orlando Magic 109:110 (33:25, 23:28, 24:26, 29:31)
Luka Dončić 22 (8:24 iz igre, 2:10 za tri, 4:9 prosti meti, devet skokov, petnajst podaj, dve izgubljeni žogi, ena blokada v 38 minutah).

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 114:135

Atlanta Hawks - Washington Wizards 119:98

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 114:123

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 107:116

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 109:94

Chicago Bulls - Charlotte Hornets 99:131

Milwaukee Bucks - Miami Heat 128:117

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 113:109

Phoenix Suns - Boston Celtics 81:97

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 121:124

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba los angeles orlando dončić

Banion
25. 02. 2026 08.37
mene zanima kaj počno kaj naši smučarji, kje je timi zajc, ne pa ta jokec
Odgovori
-1
0 1
Prototip
25. 02. 2026 08.34
A ni mogel en pod koš na zabijanje??,,iz parkinga pa vedno zadane,,,kaj mu pomeni potem to afnanje,,,,
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
25. 02. 2026 08.34
Bil je odprt??? Je preveč Donata spil???
Odgovori
+0
1 1
96bimBo
25. 02. 2026 08.27
To je čar košarke.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
25. 02. 2026 08.25
Magični, gremo raje na čevape
Odgovori
+0
1 1
Dildoslav
25. 02. 2026 08.24
Luka je ze super naredil, izvabil tri nase, lepo podal, a un ni zadel.
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
25. 02. 2026 08.24
Eni 60, drugi 56 tekem .... dosti možnosti za dogovorjene (beri plačane) izide
Odgovori
+0
1 1
Volja
25. 02. 2026 08.18
Malce me skrbi kakovost igre...ne ta točka.
Odgovori
+0
1 1
Mali medo
25. 02. 2026 08.17
Preberite napreden objavite. Slovnica sedi 1.
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
25. 02. 2026 08.15
če ne bi dobil prst v oko, ja na posnetku takoj po prekršku se je videlo, da krvavi iz predela očesa, kar je zagotovo vplivalo na njegov vid, imeti poškodovan vid pa je težko določiti razdaljo
Odgovori
+1
1 0
