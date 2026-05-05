Košarka

'Bilo bi nespametno, celo neumno, razmišljati le o Gilgeous-Alexandru'

Los Angeles, 05. 05. 2026 18.18 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder

Luka Dončić se zagotovo ne bo vrnil na parket na prvih dveh tekmah drugega kroga končnice v Oklahoma. Kot poročajo ameriški mediji bi lahko Ljubljančan izpustil celo vse tekme konferenčnega polfinala lige NBA proti ekipi Oklahoma City Thunder, v kolikor si njegovi Los Angeles Lakers zagotovijo napredovanje. Aktualni prvaki uživajo vlogo nespornih favoritov in po vseh napovedih naj bi v konferenčni finale zlahka napredovali. A gotovo se bo kaj vprašalo tudi jezernike ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić si je stegensko mišico poškodoval v začetku aprila prav na tekmi rednega dela NBA prav proti branilcem naslova Oklahoma City Thunder, že takrat pa je bila ob nekoliko hujši poškodbi zadnje lože časovnica za njegovo okrevanje postavljena med štirimi in šestimi tedni.

Marcus Smart in Luke Kennard. Ob odsotnosti Luka Dončića bosta morala prevzeti večje breme na zunanjih pozicijah.
FOTO: Profimedia

Potem ko je 27-letni Slovenec odšel na dodatne terapije v Španijo in se nato vrnil v ZDA, zdaj počasi stopnjuje pripravljenost na treningih. Kljub temu je po pisanju ESPN-ja še daleč od nastopa na kakšni od tekem v končnici. "Pričakovati je, da Dončić na uvodnih dveh tekmah v Oklahomi zagotovo ne bo igral. Še ni na točki, da bi napredoval do treningov ena na ena ter resnično obremenil nogo in pospešil svoje gibanje na igrišču."

Obramba na izjemnemu Gilgeous-Alexandru bo ključna

Že vrabci na veji čivkajo, da je in bo najmočnejše orožje aktualnih prvakov in s tem velik izziv za obrambo jezernikov izjemni Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je tudi v tekoči sezoni glavni kandidat za nagrado za najboljšega posameznika v sezoni lige NBA. 

"Vsi vemo, da gre za igralca, ki ga je od vseh v ligi najtežje pokrivati. Tudi zame bo to velik izziv. Pravzaprav za celo našo ekipo. Ne smemo delati nepotrebnih osebnih napak. Nemu dopustiti toliko prostih metov. Kljub temu bo treba igrati agresivno obrambo. Je najkoristnejši igralec lige, to pove vse," je za ESPN dejal obrambni specialist Marcus Smart, ki ga v seriji čaka zahtevno (obrambno) delo ... 

FOTO: Profimedia

"Bilo bi pa zelo nespametno, celo neumno, da bi razmišljali zgolj in samo o Gilgeous-Alexandru. Ekipa, ki je aktualni prvak zasluži, da se jo jemlje resno kot celoto," je še dodal nekdanji košarkar Bostona.

Izid, liga NBA, končnica, konferenčni polfinale, prva tekma:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
