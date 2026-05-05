'Bilo bi nespametno, celo neumno, razmišljati le o Gilgeous-Alexandru'

Luka Dončić si je stegensko mišico poškodoval v začetku aprila prav na tekmi rednega dela NBA prav proti branilcem naslova Oklahoma City Thunder, že takrat pa je bila ob nekoliko hujši poškodbi zadnje lože časovnica za njegovo okrevanje postavljena med štirimi in šestimi tedni.

Potem ko je 27-letni Slovenec odšel na dodatne terapije v Španijo in se nato vrnil v ZDA, zdaj počasi stopnjuje pripravljenost na treningih. Kljub temu je po pisanju ESPN-ja še daleč od nastopa na kakšni od tekem v končnici. "Pričakovati je, da Dončić na uvodnih dveh tekmah v Oklahomi zagotovo ne bo igral. Še ni na točki, da bi napredoval do treningov ena na ena ter resnično obremenil nogo in pospešil svoje gibanje na igrišču."

Obramba na izjemnemu Gilgeous-Alexandru bo ključna



Že vrabci na veji čivkajo, da je in bo najmočnejše orožje aktualnih prvakov in s tem velik izziv za obrambo jezernikov izjemni Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je tudi v tekoči sezoni glavni kandidat za nagrado za najboljšega posameznika v sezoni lige NBA.