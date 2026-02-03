Naslovnica
Košarka

Lakerse čaka še drugo zaporedno gostovanje v New Yorku

New York, 03. 02. 2026

Avtor:
A.M.
Luka Dončić in LeBron James

Potem ko so košarkarji moštva Los Angeles Lakers v noči na ponedeljek izgubili pri New York Knicksih s 112:100, jih v noči na sredo čaka gostovanje pri ekipi Brooklyn Nets. Ameriški mediji poročajo, da bi se v zasedbo jezernikov utegnil vrniti Austin Reaves.

Lakersi v zadnjem obdobju igrajo zelo nepredvidljivo, na zadnjih desetih tekmah so zbrali pet zmag in pet porazov. Na zadnji januarski dan so Wizardse odpihnili s 111:142, nato pa pri Knicksih izgubili po preobratu v drugem polčasu. "Moramo biti boljši in to si vsi želimo. Težko je, veliko imamo težav s poškodbami, še posebej pogrešamo Austina Reavesa," je po tekmi v New Yorku povedal LeBron James.

Jezerniki so po porazu ostali v New Yorku, kjer jih v noči na sredo čaka zadnje v seriji osmih zaporednih gostovanj. Tokrat bo njihov nasprotnik ekipa Brooklyn Nets, ameriški mediji pa namigujejo, da bi se v zasedbo Lakersov utegnil vrniti prav Reaves, ki je odlično začel sezono, nazadnje pa igral ob koncu decembra.

