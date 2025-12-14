Lakerse in Dončića po izpadu iz pokala čaka gostovanje v Phoenixu

Obe ekipi sta se uvrstili v polfinale zahodne konference v pokalu NBA, a tako Lakersi kot Sunsi so izpadli in končali z običajno tekmo rednega dela sezone. Lakersi so na domačem parketu ob porazu proti San Antonio Spurs s 13 točkami razlike prejeli rekordnih 132 točk v sezoni, medtem ko so bili Sunsi še radodarnejši, saj so ob visokem porazu z 49 točkami razlike proti Oklahoma City Thunder prejeli kar 138 točk.

Tokrat bosta imeli ekipi priložnost za popravek, pri čemer so Lakersi dodatno motivirani zaradi poraza s 125:108 proti Sunsom v Los Angelesu v začetku decembra.

Dillon Brooks in Collin Gillespie sta na prvi medsebojni tekmi povzročala velike težave Lakersom, saj sta skupaj dosegla 61 točk, 13 točk več kot Luka Dončić in LeBron James.

Phoenix je na zadnjih treh tekmah nastopal brez Devina Bookerja zaradi poškodbe dimelj. Na seznamu odsotnih se mu je pridružil še branilski partner Jalen Green, ki ima težave z zadnjo stegensko mišico. Booker bi se lahko vrnil na tekmo proti Lakersom, medtem ko Greena zagotovo ne bo.