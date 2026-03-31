Košarka

Lakerse le še zmaga loči od neposredne uvrstitve v končnico

Los Angeles, 31. 03. 2026 20.23 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Dean Wade in LeBron James

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers hitijo proti neposredni uvrstitvi v play-off lige NBA. Vijoličasto-rumeni so doslej vpisali 49 zmag v sezoni, kar jih ob 26 porazih uvršča na tretje mesto zahodne konference. S tekmo manj imajo zmago več od četrtega Denverja in tri zmage več od Minnesote, ki je peta. Za neposredno uvrstitev v končnico jezerniki potrebujejo le še eno zmago, ki jo bodo v Crypto.com Areni lovili proti Clevelandu. V moštvo se po tekmi prisilne pavze vraća Luka Dončić.

Košarkarji Los Angeles Lakers so na zadnji tekmi pred tekmo s Clevelandom tudi brez kaznovanega slovenskega asa Luke Dončića na domačem parketu zanesljivo premagali odpisane Washington Wizards s 120:101. LeBron James je dosegel trojni dvojček, že njegov 124. v karieri.

James je bil eden od šesterice jezernikov, ki so na koncu presegli mejo desetih točk in si razdelili strelsko breme brez kaznovanega Dončića. Ljubljančan je moral izpustiti dvoboj proti Washingtonu zaradi 16. tehnične napake, ki jo je prejel na tekmi proti Brooklynu.

Luka Dončić se vrača v kader ekipe iz mesta angelov.
V njegovi odsotnosti je James, ki se lahko podpiše pod štiri od petih trojnih dvojčkov igralcev po 40. letu starosti, dvoboj končal z 21 točkami, 12 asistencami in desetimi skoki. Po 19 točk so dodali še Austin Reaves ter rezervista Luke Kennard (4/5 za tri točke) in Jaxson Hayes (8/8 iz igre).

Vijoličasto-rumeni so zabeležili 49. zmag v sezoni, kar jih ob 26 porazih še naprej uvršča na tretje mesto zahodne konference. S tekmo manj imajo zmago več od četrtega Denverja in tri zmage več od Minnesote, ki je peta. Za neposredno uvrstitev v končnico jezerniki potrebujejo še eno zmago, saj ima sedmi Phoenix sedem tekem pred koncem razmerje 42-33. Pred Phoenixom so še Houston Rockets (45-29).

Izid, liga NBA
Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers

košarka nba lakers dončić

Italijanke, Latvijke in Avstrijke slovenska ovira na poti na EP

