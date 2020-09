Lakersi bodo igrali tudi za Bryanta, Jamesu je še vedno žal

"Ljudje sodijo o knjigi po platnicah, ker osebe ne poznajo. Zagotovo je nekdo, s katerim se lahko družiš neprestano," je Bryanta za ESPN leta 2009 pohvalil James. "V bistvu je star ... 35 let! Na Zemlji je že dlje, kot si ljudje mislijo, in od tod to izvira, to je modrost!" je takrat šele 24-letnemu Jamesu polaskal tudi Bryant. "Oba imava enako strast, samo kaževa jo drugače. On z eno nogo vzleti tako, kot da bi skakal na trampolinu. To je najbolj nor vzlet, kar sem jih kadarkoli videl. Noro je," je dodal Bryant, o tem, kaj občuduje na "Mambi", pa je James še povedal: "Njegov met iz skoka s srednje razdalje je najbrž daleč najboljši, kar jih imamo v naši ligi. Dvakrat odboj žoge od tal, finta meta, obrat nazaj, met ... Ja, gledam to! (smeh obeh) Proučujem ga!"

ESPN ju je leta 2009 posedel za isto mizo in nastal je zelo zanimiv pogovor med igralcema, ki sta z ameriško reprezentanco skupaj osvojila olimpijski odličji leta 2008 v Pekingu in leta 2012 v Londonu:

"Ko sem igral v Clevelandu, sem odrasel 35 minut od tam, zato sem nekako poznal ljudi. Ko sem šel dol do Miamija, mi je (Dwyane Wade, op. a.) uspel razkriti osnove. A nikoli nisem igral za franšizo z zgodovinsko težo, kakršno imajo Lakersi," je Yahoo Sports pred začetkom finalne serije, v kateri se bodo Jezerniki spopadli z ekipo Miami Heat in nekdanjim slovenskim reprezentantom Goranom Dragićem , citiral Jamesa.

Dan pred tragično helikoptersko nesrečo v kalifornijskem Calabasasu, ki je vzela življenja devetih oseb, med njimi tudi Kobeja Bryanta in njegove 13-letne hčerke Gianne Bryant , je LeBron James na večni lestvici strelcev lige NBA prehitel svojega slovitega predhodnika v vijolično-zlatem dresu. Po poročanju Yahoo Sports James še vedno močno obžaluje, da Bryanta nikoli ni bolje spoznal. Kljub dolgotrajnemu dogovarjanju se po Jamesovem prihodu v Los Angeles leta 2018 namreč do njegove smrti nista uspela sestati.

'Zagotovo si želim, da bi z njim preživel tiste trenutke'

Glede morebitnih tem, o katerih bi se pogovarjala, je košarkar, ki bo tik pred novim letom dopolnil 36 let, dejal, da bi se pri Bryantu gotovo pozanimal glede tega, kaj mora storiti, da bi čim prej prepričal zahtevne navijače Lakersov. Razkril je, da mu je veliko pomenilo že kratko sporočilo, ki mu ga je ob prihodu v Kalifornijo namenil Bryant.

"Zagotovo bi si želel od njega izvedeti, kaj je potrebno, da lahko osvojiš navijače Lakersov, in kaj lahko storim, da bi cenili mojo igro ... To bi bilo nekaj, glede česa bi se res rad pozanimal,"je nadaljeval James. "Seveda misliš, da boš imel čas, da se srečava, razumem pa, da obžaluješ določene stvari v življenju, a zagotovo si želim, da bi z njim preživel tiste trenutke. Se pa spomnim, da mi je takoj poslal sporočilo, ko sem se odločil priti sem. Dejal je: 'Dobrodošel, brat. Dobrodošel v družini.' To je bil poseben trenutek, saj v tistem trenutku navijači Lakersov niso bili (povsem na strani Jamesa, op. a.). Veliko ljudi je govorilo 'no, morda si na tej točki kariere ne želimo LeBrona' in 'ali je prava izbira?', 'ali nas bo popeljal nazaj (do finala, op. a.)?'. Zato mi je pomenilo veliko, da sva se slišala in da sem dobil njegov pečat. Nikoli nisem dvomil vase, a glede na to, da je vse skupaj prišlo od Kobeja, je zagotovo pomenilo veliko,"je še povedal James.

Izvrstno bi se bilo pogovoriti tudi o letu 2009

"Verjetno bi se tudi pogovarjala o tem, da se nikoli nisva pomerila v finalu. Samo opravičil bi se mu. Tisto jeb**o leto 2009, ko sem izgubil proti Dwightu (Howardu), to bi bil izvrsten pogovor, gotovo. Gotovo bi govorila v slogu, da ljudem nisva dala tistega, kar so si želeli. Nisva jim dala tistega, kar so si želeli,"je sklenil v spominu na leto 2009, ko bi Cleveland v primeru zmage nad ekipo Orlando Magic v finalu igral ravno z Bryantovimi Lakersi.

Bryantovo ime je sicer vsaj enkrat že glasno odmevalo tudi v floridskem "mehurčku". Vzklikal ga je Anthony Davis, ko je z majico Black Mamba pod dresom z metom ob zvoku sirene odločil drugo tekmo konferenčnega finala z Denver Nuggetsi. Legendarna izjava Bryanta ("Delo ni končano!"), ki jo je vse prej kot nasmejan izrekel, ko je z Lakersi v finalni seriji proti Orlandu vodil z 2:0, se bojda prav tako pogosto ponavlja znotraj ekipe iz Los Angelesa, Yahoo Sportspa dodaja, da je James nekaj "miselnosti Mambe" pokazal prejšnjo soboto, ko je za omenjeni medij obljubil, da bo serije z Nuggetsi konec v peti tekmi. In ni se zmotil.

"Zakaj pa bi bil srečen? Delo ni končano. Je delo končano? Ne bi rekel," je na novinarski konferenci sredi finalne serije proti ekipi Orlando Magic zabrusil Bryant: