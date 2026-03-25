Košarka

Lakersi ciljajo na novo zmago

Indianapolis, 25. 03. 2026 21.30 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Luka Dončić in LeBron James

V noči na četrtek bo Luka Dončić s soigralci gostoval pri ekipi Indiana Pacers, ki je na dnu lestvice vzhodne konference. Jezerniki, ki so pred zadnjo tekmo vknjižili devet zaporednih zmag, so v vlogi izrazitega favorita.

Lakersi so zmagovalni niz začeli prav proti Pacersom, končal pa se je v torek, ko je vodilno moštvo vzhoda Detroit Pistons po napeti končnici slavilo s 113:110. Luka Dončić in soigralci so v mesecu marcu doslej zabeležili 12 zmag in dva poraza, na račun odlične forme pa so se na lestvici zahodne konference povzpeli na tretje mesto.

Luka Dončić na tekmi proti Pacersom
Luka Dončić na tekmi proti Pacersom
FOTO: Profimedia

Indiana, ki je lani v finalu Lige NBA po sedmih tekmah izgubila proti Oklahomi, je v tej sezoni ob 56 porazih pri zgolj 16 zmagah. Razlog za slabe rezultate je tudi odsotnost prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona, ki se je hudo poškodoval na odločilni tekmi lanske finalne serije in še zmeraj okreva. Poleg slednjega bosta obračun z jezerniki izpustila še Ivica Zubac in Johnny Furphy, pri Lakersih pa so zaradi težav z manjšimi poškodbami pod vprašajem Rui Hachimura, Marcus Smart in Adou Thiero.

košarka los angeles lakers indiana pacers luka dončić

KOMENTARJI1

Sl0venc
25. 03. 2026 21.52
V polnoči se začne. Morda bom gledal na vipleague_ws.
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
