Lakersi ciljajo na novo zmago

Lakersi so zmagovalni niz začeli prav proti Pacersom, končal pa se je v torek, ko je vodilno moštvo vzhoda Detroit Pistons po napeti končnici slavilo s 113:110. Luka Dončić in soigralci so v mesecu marcu doslej zabeležili 12 zmag in dva poraza, na račun odlične forme pa so se na lestvici zahodne konference povzpeli na tretje mesto.

Indiana, ki je lani v finalu Lige NBA po sedmih tekmah izgubila proti Oklahomi, je v tej sezoni ob 56 porazih pri zgolj 16 zmagah. Razlog za slabe rezultate je tudi odsotnost prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona, ki se je hudo poškodoval na odločilni tekmi lanske finalne serije in še zmeraj okreva. Poleg slednjega bosta obračun z jezerniki izpustila še Ivica Zubac in Johnny Furphy, pri Lakersih pa so zaradi težav z manjšimi poškodbami pod vprašajem Rui Hachimura, Marcus Smart in Adou Thiero.