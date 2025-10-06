Lakersi brez Dončića, Jamesa, Smarta in Reavesa slabši tudi od Golden Stata

Ne ena ne druga ekipa nista nastopili s standardnimi člani udarnih zasedb. Prvi strelec tekme v Kaliforniji je bil Moses Moody z 19 točkami za bojevnike, pri gostih iz Los Angelesa pa je Gabe Vincent zbral 16 točk.
Pri jezernikih so poleg LeBrona Jamesa in Luke Dončića manjkali še novinec Marcus Smart, Adou Thiero, Maxi Kleber, Austin Reaves in drugi.
Naslednja pripravljalna tekma LA Lakers je na sporedu 13. oktobra prav tako proti Golden Statu, le da bo v Los Angelesu.
Trener Lakers JJ Redick je pred časom dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone in da upa, da bo tudi James nastopil vsaj na eni predsezonski tekmi.
Redick si želi odigrati eno pripravljalno tekmo kot generalko za novo sezono v polni zasedbi ekipe.
