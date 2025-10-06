Svetli način
Lakersi brez Dončića, Jamesa, Smarta in Reavesa slabši tudi od Golden Stata

San Francisco, 06. 10. 2025 08.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
6

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez številnih zvezdnikov, tudi Američana LeBrona Jamesa in Slovenca Luke Dončića, izgubili še na drugi pripravljalni tekmi za novo sezono lige NBA. V San Franciscu so klonili proti Golden State Warriors s 103:111.

Ne ena ne druga ekipa nista nastopili s standardnimi člani udarnih zasedb. Prvi strelec tekme v Kaliforniji je bil Moses Moody z 19 točkami za bojevnike, pri gostih iz Los Angelesa pa je Gabe Vincent zbral 16 točk.

Pri jezernikih so poleg LeBrona Jamesa in Luke Dončića manjkali še novinec Marcus Smart, Adou Thiero, Maxi Kleber, Austin Reaves in drugi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naslednja pripravljalna tekma LA Lakers je na sporedu 13. oktobra prav tako proti Golden Statu, le da bo v Los Angelesu.

Trener Lakers JJ Redick je pred časom dejal, da bo Dončić igral na kakšni od tekem predsezone in da upa, da bo tudi James nastopil vsaj na eni predsezonski tekmi.

Redick si želi odigrati eno pripravljalno tekmo kot generalko za novo sezono v polni zasedbi ekipe.

košarka liga nba pripravljalna tekma golden state warriors los angeles lakers
KOMENTARJI (6)

Deep1
06. 10. 2025 09.22
Ostali so šli na beli luk, ljuto papriko in čvape + 🍻
ODGOVORI
0 0
Banion
06. 10. 2025 08.34
+0
testirajo kaj bo če se jih nekaj znebijo
ODGOVORI
1 1
Amor Fati
06. 10. 2025 08.22
-3
Majkemi, brez Lukata igrajo veliko lepšo košarko, kot pa z njim. Opazno z neba.
ODGOVORI
0 3
jutri bolje bo
06. 10. 2025 09.13
Aha, to bo
ODGOVORI
0 0
hojladri123
06. 10. 2025 09.13
lepo al ne lepo, ko igra Luka se zmaguje kar je na koncu edino kar šteje. Ne vem kaj je bilo lepega pri igri Spursov v času Duncana pa so zmagovali, ne vem kaj je bilo lepo lani pri OKC ko se je vse igralo na SGA-ja in njegove faule da te pritisne na wc
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
06. 10. 2025 09.35
Ko igra Luka je met za tri celotne ekipe 12/36 😂
ODGOVORI
0 0
