Lakersi brez Dončića prišli do nove prepričljive zmage

Luka Dončić je svojo 16. tehnično napako v aktualni sezoni prejel na zadnji tekmi, ko so košarkarji iz mesta angelov doma porazili Brooklyn Netse. Slovenski zvezdnik je bil kaznovan po tem, ko je ob koncu tretje četrtine porinil Ziaira Williamsa, ta pa se je maščeval z udarcem po obrazu Dončića in bil prav tako kaznovan s tehnično napako, zaradi katere je torej moral izpustiti tokratni obračun z Washingtonom. Varovanci trenerja JJ Redicka niso najbolj vstopili v tekmo z eno od najslabših ekip v ligi. Čarovniki iz prestolnice so dobro narekovali ritem igre ter bili na krilih razpoloženega Tristana Vukčevića in Willa Rileyja vseskozi v minimalnem vodstvu. Po uvodnih 12 minutah je bil izid 25:26 v korist gostov iz Washingtona.

Če je bila igra trenutno tretjeuvrščene zasedbe zahodne konference v prvi četrtini še nekoliko zadržana, pa so LeBron James, Austin Reaves in druščina že v drugih 12 minutah dvoboja prestavili v dve prestavi više in z izidom 40:18 povsem nadigrali gostujoče moštvo. V tem delu igre je prevladoval omenjeni tandem James - Reaves, svoje pa so dodali tudi Jaxson Hayes, Luke Kennard, Deandre Ayton in Rui Hačimura za prepričljivo vodstvo 17-kratnih prvakov lige NBA ob polčasu s 65:44. Povsem drugačen obraz jezernikov pa smo vnovič videli po prihodu iz slačilnic. Očitno preveč sproščeni po visokem vodstvu so dovolili tekmecu, da se razigra v napadu, sami pa na drugi strani storili nekaj povsem nepotrebnih napak, zaradi česar se je njihova prednost ob koncu tretje četrtine z 21 stopila na vsega 10 točk. Po treh četrtinah je bil izid 91:77.

Že na začetku zadnje četrtine so domači košarkarji znova postavili stvari na svoje mesto. Prednost 14 točk so zelo hitro "oplemenitili", po nekaj lepih potezah Jamesa in druščine so nekajkrat povedli z več kot 20 točkami razlike in tako tekmo mirno pripeljali k uspešnemu koncu. Zimzeleni LeBron James je z 21 točkami, 12 podajami in 10 skoki dosegel nov trojni dvojček, Reaves, Kennard in Hayes pa so dodali vsak po 19 točk. Liga NBA, izid:

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 120:101 (25:26, 40:18, 26:33, 29:24)

(Luka Dončić zaradi suspenza ene tekme ni igral za Los Angeles Lakers).