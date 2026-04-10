Lakersi do pomembne zmage proti Golden Statu

Ob Luki Dončiću in Austinu Reavesu , ki zaradi poškodbe še lep čas ne bosta mogla pomagati jezernikom, sta na stranskem tiru tudi obrambni specialist Marcus Smart in center Jaxson Hayes . Se je pa v primerjavi z zadnjo tekmo proti branilcu naslova iz Oklahome v pogon znova vrnil zimzeleni LeBron James , ki je bržčas odigral ključno vlogo pri visoki zmagi 17-kratnih prvakov lige NBA proti zasedbi Golden State Warriors.

Gostje iz Kalifornije so že v uvodnih 12 minutah tekme nakazali, da bodo za razliko od zadnjih treh tekem, ki so jih v zdesetkani postavi gladko izgubili, pokazali drugačen obraz. Kot že zapisano, je na obeh straneh igrišča blestel James, ki je 26 točkam dodal še 11 podaj in osem skokov. Ob tem pa je razigral tudi ostale soigralce, predvsem centra Deandreja Aytona, ki se je ustavil pri 21 točkah. uvodna četrtina je tako pripadla jezernikom z 28:23.

Bojevniki so se le v drugi četrtini uspeli enakovredno kosati z Lakersi, ki so nujno potrebovali zmago za ohranitev možnosti osvojitve četrtega mesta v zahodni konferenci. Moštvi sta na veliki odmor odšli ob prednosti štirih točk varovancev trenerja JJ Redicka (49:53). Tudi v drugem polčasu so 17-kratni prvaki lige NBA nadzorovali potek tekme, že omenjenima Jamesu in Aytonu sta se pri doseganju točk priključila še izkušena Luke Kennard (14 točk) in Rui Hačimura (12 točk). Lakersi so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo devetih točk (73:82).