Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Lakersi do pomembne zmage proti Golden Statu

San Francisco, 10. 04. 2026 05.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
LeBron James

Košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers so v noči na petek po slovenskem času gostovali pri nekdanjih prvakih iz San Francisca, moštvu Golden State Warriors, in prišli do pomembne (visoke) zmage s 119:103. Pri jezernikih je z novim dvojnim dvojčkom (26 točk, 11 podaj in osem skokov) blestel zimzeleni LeBron James, center Deandre Ayton pa je k 51. zmagi v sezoni prispeval 21 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Los Angeles Lakers so v San Francisco, kjer domujejo sedemkratni prvaki lige NBA, pripotovali vnovič brez štirih (zelo) pomembnih členov moštva.

Ob Luki Dončiću in Austinu Reavesu, ki zaradi poškodbe še lep čas ne bosta mogla pomagati jezernikom, sta na stranskem tiru tudi obrambni specialist Marcus Smart in center Jaxson Hayes. Se je pa v primerjavi z zadnjo tekmo proti branilcu naslova iz Oklahome v pogon znova vrnil zimzeleni LeBron James, ki je bržčas odigral ključno vlogo pri visoki zmagi 17-kratnih prvakov lige NBA proti zasedbi Golden State Warriors.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostje iz Kalifornije so že v uvodnih 12 minutah tekme nakazali, da bodo za razliko od zadnjih treh tekem, ki so jih v zdesetkani postavi gladko izgubili, pokazali drugačen obraz. Kot že zapisano, je na obeh straneh igrišča blestel James, ki je 26 točkam dodal še 11 podaj in osem skokov. Ob tem pa je razigral tudi ostale soigralce, predvsem centra Deandreja Aytona, ki se je ustavil pri 21 točkah. uvodna četrtina je tako pripadla jezernikom z 28:23.

Bojevniki so se le v drugi četrtini uspeli enakovredno kosati z Lakersi, ki so nujno potrebovali zmago za ohranitev možnosti osvojitve četrtega mesta v zahodni konferenci. Moštvi sta na veliki odmor odšli ob prednosti štirih točk varovancev trenerja JJ Redicka (49:53). Tudi v drugem polčasu so 17-kratni prvaki lige NBA nadzorovali potek tekme, že omenjenima Jamesu in Aytonu sta se pri doseganju točk priključila še izkušena Luke Kennard (14 točk) in Rui Hačimura (12 točk). Lakersi so v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo devetih točk (73:82).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še najbolj prepričljiva s strani gostov je bila prav zadnja četrtina, v kateri so v nekem trenutku tekmecu ušli tudi na prednost večjo od 20 točk (77:98, 79:101, 89:116 ...). Pri domačih so prav tako zaradi poškodb manjkali številni nosilci igre, med drugimi prvi zvezdnik Steph Curry, Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Al Horford in Moses Moody

Liga NBA, izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 103:119 (23:28, 26:25, 24:29, 30:37)
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles Lakers).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba golden state warriors los angeles lakers lebron james

Olympiakos po zmagi nad Hapoelom prvak rednega dela Evrolige

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, tehtnice iščejo harmonijo
Dnevni horoskop: Ovni čutijo zagon, tehtnice iščejo harmonijo
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
vizita
Portal
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
cekin
Portal
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
moskisvet
Portal
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
dominvrt
Portal
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
okusno
Portal
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641