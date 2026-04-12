Zadnja tekma rednega dela prinaša veliko priložnost za Lakerse

Lakersi imajo dobro priložnost, da redni del sezone zaključijo s tremi zaporednimi zmagami. Potem ko so v začetku aprila po poškodbi Luke Dončića in Austina Reavesa nanizali tri boleče poraze in s tretjega nazadovali na četrto mesto zahoda, so na zadnjih dveh tekmah proti Golden Stateu in Phoenixu znova dvignili rezultatsko krivuljo.

Ob odsotnosti Dončića in Reavesa je levji delež k zmagama prispeval LeBron James , ki pa ima tudi sam nekaj zdravstvenih težav. Zaradi poškodbe stopala je njegov nastop na zaključku rednega dela sezone, ko bodo Lakersi v Crypto.com areni gostili zadnjeuvrščeno ekipo zahoda Utah Jazz, vprašljiv.

Resda so si jezerniki nastop v končnici že zagotovili, prav tako tudi prednost domačega terena, toda obračun proti Jazzu nikakor ni nepomemben. V primeru, da bi premagali Utah, košarkarji Denverja pa izgubili svojo zadnjo tekmo, v kateri se bodo pomerili z drugim moštvom zahoda San Antoniem, bi se Lakersi ponovno zavihteli na tretje mesto in si s tem zagotovili boljše izhodišče v končnici.

Košarkarji Utah Jazza so pred tekmo z Memphisom zabeležili deset zaporednih porazov.

Četudi so košarkarji LA-ja brez Dončića in Reavesa močno oslabljeni, še vedno veljajo za favorita. Utah je namreč na zadnjih enajstih tekmah vknjižil kar deset porazov, neuspešni niz pa so prekinili prav na zadnji tekmi proti Memphisu.

V korist domačih priča tudi zgodovina medsebojnih obračunov v letošnji sezoni. Ekipi sta se letos udarili trikrat, vsakič so bili boljši Lakersi (140:126; 108:106 in 143:135).