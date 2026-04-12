Košarka

Zadnja tekma rednega dela prinaša veliko priložnost za Lakerse

Los Angeles, 12. 04. 2026 21.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
LeBron James je ob odsotnosti Dončića in Reavesa prvi mož Lakersov

Pred košarkarji Los Angeles Lakers je še zadnji obračun rednega dela sezone. V noči na ponedeljek se bodo doma udarili z Utah Jazzom, zadnjeuvrščeno ekipo na lestvici zahodne konference. Ob zmagi proti Utahu in porazu Denverja, ki igra proti San Antonio Spursem, bi se lahko jezerniki zavihteli na tretje mesto pred Nuggetse in si s tem zagotovili boljše izhodišče v končnici.

FOTO: AP

Lakersi imajo dobro priložnost, da redni del sezone zaključijo s tremi zaporednimi zmagami. Potem ko so v začetku aprila po poškodbi Luke Dončića in Austina Reavesa nanizali tri boleče poraze in s tretjega nazadovali na četrto mesto zahoda, so na zadnjih dveh tekmah proti Golden Stateu in Phoenixu znova dvignili rezultatsko krivuljo.

Preberi še Lakersi na krilih Jamesa zlahka do nove visoke zmage
Ob odsotnosti Dončića in Reavesa je levji delež k zmagama prispeval LeBron James, ki pa ima tudi sam nekaj zdravstvenih težav. Zaradi poškodbe stopala je njegov nastop na zaključku rednega dela sezone, ko bodo Lakersi v Crypto.com areni gostili zadnjeuvrščeno ekipo zahoda Utah Jazz, vprašljiv.

FOTO: Profimedia

Resda so si jezerniki nastop v končnici že zagotovili, prav tako tudi prednost domačega terena, toda obračun proti Jazzu nikakor ni nepomemben. V primeru, da bi premagali Utah, košarkarji Denverja pa izgubili svojo zadnjo tekmo, v kateri se bodo pomerili z drugim moštvom zahoda San Antoniem, bi se Lakersi ponovno zavihteli na tretje mesto in si s tem zagotovili boljše izhodišče v končnici.

FOTO: Profimedia

Četudi so košarkarji LA-ja brez Dončića in Reavesa močno oslabljeni, še vedno veljajo za favorita. Utah je namreč na zadnjih enajstih tekmah vknjižil kar deset porazov, neuspešni niz pa so prekinili prav na zadnji tekmi proti Memphisu.

V korist domačih priča tudi zgodovina medsebojnih obračunov v letošnji sezoni. Ekipi sta se letos udarili trikrat, vsakič so bili boljši Lakersi (140:126; 108:106 in 143:135).

košarka nba la lakers luka dončić lebron james utah jazz

Košarkarji Olimpije v Stožicah brez uspeha proti Partizanu

bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Najboljši rogljički, kar jih boste kdaj jedli
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641